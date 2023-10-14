Niğde'deki "Tarımın Geleceği Çalıştayı" sona erdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Cihannüma Derneği işbirliğinde düzenlenen "Tarımın Geleceği Çalıştayı" tamamlandı.

Çalıştay başkanı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın ardından AA muhabirine, gelecekte iklim değişikliği nedeniyle ciddi kuraklıklar yaşanacağının öngörüldüğünü söyledi.

Çalıştayda özellikle iklim değişikliği, kuraklık, bunun sonucunda yaşanabilecek gıda temini sorunu ve alınacak önlemler gibi konuların görüşüldüğünü belirten Aydın, programda ayrıca hayvancılık, mera, tohum, tarımsal ürünlerin pazarlanması, tarımda dijitalleşme üzerinde durulduğunu bildirdi.

Aydın, çalıştayda, akademisyen, bürokrat ve tarımın paydaş olduğu birçok sektörü bir araya getirmeyi hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok verimli 2 gün geçirdik. Çok ciddi sonuçlarımız ortaya çıktı. Bunları organizasyon olarak raporlayıp basın ve ilgili kuruluşlarımızla paylaşacağız. Bununla birlikte çalıştay kapsamında çok güzel işbirlikleri ve tanışıklıklar da oluşturduk. Kanaatimiz, ülke olarak birçok şeyi çok güzel başarıyoruz. Daha güzelini yapabilmek için farklı disiplinlerden insanların bir araya gelmesi ve işbirliği yapması ülkemiz için olmazsa olmaz."