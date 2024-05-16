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Niğde'de Tarımsal Üretim Planlaması Çalışmaları Toplantısı Gerçekleştirildi

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Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Tarımsal Üretimin Planlaması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Niğde İli Bitkisel Üretim Planlaması Rehberi değerlendirildi. Toplantıda, gıda güvencesi ve güvenliği, verimlilik ve kalite artışı, çevre koruması ve sürdürülebilirlik hedeflendi.

Niğde'de Tarımsal Üretim Planlaması çalışmaları kapsamında İl Bitkisel Üretim Planlama Teknik Komitesi toplandı.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum binasında İl Müdürü Asım Baş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda geçen yıl yürürlüğe giren "Tarımsal Üretimin Planlaması Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında Niğde İli Bitkisel Üretim Planlaması Rehberi değerlendirildi.

3 yıllık üretim planının onaylandığı toplantıda, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin ve kalitenin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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