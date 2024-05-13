Niğde'de Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nail Van ; 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada sosyal güvenliğin, bireylerin hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan bir sistem olduğunu belirtirken, SGK tarafından yürütülen sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası ve kaza sigortası gibi çeşitli dalları kapsadığını kaydetti.

Van açıklamasında; "Sosyal Güvenlik Haftası, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir fırsattır. Bu hafta çerçevesinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile vatandaşlara sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmektedir. SGK tarafından Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir" şeklinde konuştu. Yapılacak etkinlikler arasında SGK'nın il ve merkez müdürlüklerinde kurulacak bilgilendirme stantlarında vatandaşlara sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi verileceğini söyleyen Nail Van, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili basın-yayın çalışmaları yapılarak toplumda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini de ifade etti. "Türkiye'nin yüzde 99,3 Genel Sağlık Sigortası kapsamında" diyen Nail Van; "Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz, bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002'de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,3'e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2024 yılı için 600,08 TL'dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS çerçevesinde olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar" ifadelerine yer verdi. Kayıt dışı istihdam ile mücadele edildiğinin de altını çizen Nail Van, "Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Hafta çerçevesinde kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

İl Müdürü Van, vatandaşlara çağrıda bulunarak Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmaya ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi edinmeye davet etti. - NİĞDE