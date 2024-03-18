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Niğde'de İş Başı Eğitim Programı kapsamında 30 kişi tekstil fabrikasında iş başı yaptı

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Niğde İŞ-KUR Müdürlüğü tarafından organize edilen İş Başı Eğitim Programı çerçevesinde, Niğde OSB tekstil fabrikasında 30 işçi işe başladı. İşbaşı eğitim programı süresince katılımcı giderleri İŞ-KUR tarafından karşılanacak.

Niğde'de İş Başı Eğitim Programı çerçevesinde eğitim alan 30 kişi, Niğde Osb'de bir tekstil fabrikasında iş başı yaptı.

Niğde İŞ-KUR Müdürlüğü tarafından organize edilen ve istihdamı güçlendirmeye yönelik olan İş Başı Eğitim Programı istihdama katkı sağlayacak eğitimlerini sürdürüyor. İş Başı Eğitim Programı çerçevesinde, Niğde OSB tekstil fabrikasında 30 işçinin çalışmaya başladığını duyuran İŞ-KUR Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İlimiz Niğde OSB'de faaliyet gösteren Statü Konfeksiyon Tekstil işletmesinde İşbaşı Eğitim Programı çerçevesinde 30 katılımcı işbaşı yapmıştır. Konfeksiyon işçisi mesleğinde düzenlediğimiz işbaşı eğitim programı süresince katılımcı giderleri İŞ-KUR tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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