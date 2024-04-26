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New York Borsası Yükselişle Başladı

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New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. ABD'de açıklanan kişisel tüketim harcamaları verileri sonrasında pay piyasalarında pozitif seyir izlendi. Microsoft ve Alphabet'in hisseleri değer kazandı.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artarak 38.114,70 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 5.084,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 kazançla 15.821,33 puana çıktı.

ABD'de açıklanan kişisel tüketim harcamaları verileri sonrasında pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Ülkede kişisel gelirler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 ile beklentilere paralel, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Verilerin açıklanmasının ardından Fed'in eylül ayında faiz indirimine başlayabileceği ihtimali güçlenirken, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 5 baz puan azalışla yüzde 4,65'e geriledi.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda Microsoft, ocak-mart döneminde gelir ve karının arttığını açıkladı. Finansal sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gelen şirketin hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

İlk çeyrekte gelir ile karını artıran ve ilk kez temettü dağıtacağını bildiren Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri de yüzde 10 yükseldi. Böylelikle şirketin piyasa değeri, 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in geliri de ilk çeyrekte artarken, şirket 437 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Şirketin hisse fiyatı, güne yaklaşık yüzde 12 kayıpla başladı.

Bugün bilançosunu yayımlayan ve ilk çeyrekte karında düşüş bildiren ABD'li enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Karı beklentilerin altında kalan Chevron'un hisseleri de yüzde 1'e yakın geriledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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