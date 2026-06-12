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New York borsası karışık seyirle açıldı

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New York borsası, Orta Doğu'da barış umutlarının sürmesiyle haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı. Dow Jones yükselirken Nasdaq düştü. Trump, İran anlaşmasının onay aşamasına geldiğini açıkladı.

NEW New York borsası Orta Doğu'da barış umutları sürerken, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,59 artarak 51.148,73 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 7.410,85 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 25.783,36 puana indi.

Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimlerin bir anlaşmayla sonlanabileceğine dair iyimserliğini korurken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a yönelik planlanan saldırıların iptal edildiğini ve bir anlaşmanın "onay aşamasına" geldiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu işlem önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." diye konuşmuştu.

Trump ayrıca imzalar atılınca Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söylerken, petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.35 itibarıyla yüzde 2,2 azalarak 88,37 dolar oldu.

Öte yandan yatırımcılar, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX) halka arzına odaklandı.

Bugün Nasdaq borsasında açılış zilini, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve Mali İşler Direktörü Bret Johnsen çaldı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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