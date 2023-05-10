New York borsası karışık seyirle kapandı

NEW New York borsası, yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verileri sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 kayıpla 33.531,33 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 4.137,64 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 12.306,44 puana çıktı.

ABD'de borç limitine ilişkin açmaz devam ederken, yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden, borç limitine ilişkin ülkenin temerrüde düşmesi durumunda "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısında bulundu.

Ülkede federal hükümetinin bütçe fazlası da nisanda 176 milyar dolar ile beklentilerin altında kalırken, mali yılının 7. ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı 925 milyar dolar olarak hesaplandı.

Öte yandan ABD'de martta iflas eden Silikon Vadisi Bankası (SVB) grubunun tüm mevduat ve kredilerini devralan First Citizens Bank'ın yayımladığı ilk çeyrek bilançosuna göre, bankanın karı ocak-mart döneminde 9,5 milyar dolara yükseldi. Açıklanan bilançonun ardından First Citizens'ın hisseleri, yüzde 7'den fazla değer kazandı.

Google'ın her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği "Google I/O"da, son yapay zeka atılımlarını duyurması sonrasında ana kuruluşu Alphabet'in hisselerinin de yüzde 4'ün üzerinde artması dikkati çekti.