Haberler

New York borsası yükselişle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış kaydetti. Çip hisselerindeki toparlanma etkili oldu. Yatırımcılar bilanço sezonunu ve Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyor.

New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 52.154,57 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artarak 7.489,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kazançla 25.720,87 puana yükseldi.

Geçen hafta çip hisselerinde yaşanan sert satışlar ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle negatif seyrin öne çıktığı pay piyasaları, yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı.

Çip üreticilerinin hisselerindeki toparlanma, piyasalardaki yukarı yönlü seyri destekledi.

Yatırımcıların odağında bu hafta hız kazanacak bilanço sezonu bulunurken, Alphabet, Tesla, Intel ve IBM'in de aralarında olduğu büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

Öte yandan, Orta Doğu'da tırmanan gerilim risk iştahını sınırlamayı sürdürürken, ABD ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, İran'ın ulusal çıkarlarının gözetilmesi halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları ise diplomatik çözüme yönelik umutları artırdı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan iki büyük müjde birden

İki büyük müjde birden verdi! Taraftar sevinçten havalara uçuyor
İnsansı robot planı otomotiv devinde krize yol açtı: İşçiler kazan kaldırdı

İnsansı robotlar otomotiv devini karıştırdı: İşçiler kazan kaldırdı
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor

Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor

İddia kendi ülkesinden: Trump gerçek rakamları saklıyor
Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi söylediklerini duymasın! Öyle böyle yerin dibine gömmedi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı