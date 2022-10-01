Nevşehir haber... Nevşehir'in KOP projeleri hizmete açıldı

KOP İdaresi Başkanlığı tarafından Nevşehir'de hibe finansman desteği sağlanan projeler törenle hizmete açıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, KOP İdaresinin Nevşehir özelinde KOP Bölgesinin gelişmesi için verdiği desteklerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, kısa adı KOP OKUYOR olan KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi ile KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı (KOP TEYAP) çerçevesi hibe finansman desteği verdiği projeler Nevşehir'de düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Merkez ilçe başta olmak üzere Gülşehir ve Avanos ilçelerinde düzenlenen açılış törenlerini; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile KOP İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu birlikte gerçekleştirdi.

"KOP destekleri soyut eğitimi somut öğrenime dönüştürüyor"

KOP İdaresinin katkıları ile Nevşehir'de birbirinden değerli tematik kütüphaneler ve tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik desteklerin hayata geçirilmesinin yöre insanı için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Vali İnci Sezer Becel, tarımdan hayvancılığa, sanayiden ulaşıma, eğitimden kültür sanat ve turizme kadar pek çok alanda destek veren KOP İdaresinin soyuttan somuta, hizmet ve eğitimi Nevşehir'de hayata geçirdiğini söyledi.

"Kütüphanelerin, çocuklarımızın ve insanlarımızın eğitiminde çok büyük bir önemi var" diyen Vali İnci Sezer Becel, "Kişisel ve akademik gelişim açısından gençlerimizi destekleyen kitapların yanı sıra yapacakları faaliyetler için çağın imkanları ile donatılmış olan kütüphanelerimizin varlığı çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında oldukça önemli. Ülkemizde milli eğitim alanında zihinsel bir dönüşüm yaşanıyor. Çocuklarımızın daha çok yaparak öğrenmelerini ön plana çıkaran yeni bir eğitim modeli uygulanmakta. Soyut eğitimin yanına somut öğretimi de ilave ederek çaba sarf ediliyor" dedi.

"Değişen dünyaya ayak uydurmalıyız"

Açılışı yapılan tematik kütüphanelerde çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarıldığını, gerek okuma ve yazarlık gerekse yetenek tespiti gibi faaliyetlerle eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya dönük son derece anlamlı ve güzel çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Vali Becel, "Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız için. Bu bir nöbet değişimi. Bugün biz yetişkinlerin oturduğu koltuklarda yarın çocuklarımız oturacak. Dünya hızla değişirken, eğitim modelleri hızla değişirken bu değişime bizlerin de hızla ayak uydurması gerekiyor. Değişen dünyada yaşanan dijitalleşme ile birlikte sınırların da kalktığını görebiliriz. Böyle bir ortamda çocuklarımızı uluslararası bir arenada mücadele edebilecek donanımlarla yetiştirmek hepimizin en büyük görevi. Bu nedenle eğitim başta olmak üzere Nevşehir'in gelişmesine verdikleri desteklerden dolayı KOP İdaresi Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Bugünkü desteklerimiz yarınları hedefliyor"

KOP Başkanı Murat Karakoyunlu ise kırsal kalkınmayı esas alan bir yaklaşımla kurulan KOP İdaresinin, yerelde beşeri sermayeyi kuvvetlendirerek gelecek nesiller için altyapı oluşturduğunu söyledi. Karakoyunlu, sulama, kırsal kalkınma, beşeri sermaye ve sanayi gibi çok sektörle yürütülen faaliyetlerin hepsinin aslında yarınları hedef aldığını belirterek, "Bugün ortaya koyduğumuz hizmetlerin, yaptığımız yatırımların tamamı geleceğimize çocuklarımıza yönelik hizmetlerdir. Suyun verimli kullanılması için desteklediğimiz bir sulama projesi önümüzdeki yıllarda daha verimli üretim imkanlarına kavuşmayı sağlıyor. Sanayi, enerji, hayvancılık ve tesisleşme gibi çok sektörlü alanlarda yürütmekte olduğumuz bütün faaliyetler aslında bizler için değil geleceğin teminatı çocuklarımız içindir" şeklinde konuştu.

"Hayalimiz geleceğe içerik üreten gençler"

KOP Başkanı Karakoyunlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "KOP İdaresi olarak kütüphane isminin yaşatılması, unutulmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Zira kütüphane demek: kitap demek, mektep demek, ilim demek. 'Hayal', 'Astronomi', 'Cebir' ve 'Fen' gibi tematik isimler kullansak bile esası ve temeli ilime dayalı, sırtını geçmişine yaslayıp geleceğe umutla bakmak için sunulan imkan ve avantajları öğrenmeye kavramaya, sahiplenmeye başlayacağız. Tematik kütüphanelerimiz çok farklı alanlarda gençlerimize hizmet veriyor. Yeni nesiller artık sadece kitaplarla sınırlı kalmıyor, bilgisayar, internet ve sosyal medya etkileriyle geleceğe bakıyor. Dolayısıyla adı ne olursa olsun bu kütüphanelerimizde geleceğe içerik üreten nesiller bekliyoruz. Bu manada yaptığımız tüm yatırımların Nevşehir özelinde tüm KOP Bölgemiz için hayırlar getirmesini diliyorum."

Gülşehir KOP Astronomi Kütüphanesi

Gülşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gülşehir KOP Astronomi Kütüphanesi' projesinde; öğrencilerin astronomiye, uzaya olan ilgilerinin artırılarak bilgi ve becerilerini geliştirecek hayal dünyalarını genişletecek etkinlikler yapılacak. Gençlerin orijinal fikirlerini ortaya koymalarını sağlamak amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilere eğitimler verilecek. Ayrıca katılımcıların atık malzemeleri yeni ürünlere dönüştürerek doğayı korumalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Avanos KOP Hayal Kütüphanesi

Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğünü üstlendiği 'Avanos KOP Hayal Kütüphanesi' projesi ile çocuk ve gençlerde okuma kültürünü geliştirmek, tarihin ve tarih bilincini kazandırmak, teknik ve teorik bilgilerin en iyi şekilde öğretilerek kaliteli içeriklerin ortaya çıkmasını sağlamak, yazma becerilerini ve hayal gücünü geliştirmek, okuma kültürüne olan ilgilerini arttırmak için KOP Yazarlık, Edebiyat ve Tarih alanı ile kendini ifade etme yeteneklerini ortaya çıkarmak adına problem çözme, iletişim-sosyal ve liderlik becerilerini geliştirmek, sanatsal gelişimini desteklemek için KOP Sanat, Tiyatro, Resim ve Müzik alanları oluşturuldu. Diğer yandan bilimin temel kavramlarını gözlem, inceleme sorgulama yöntemleriyle ve deneysel faaliyetlerle bilimsel süreci tanımaları, hayal gücünü geliştirerek doğa ve çevre etkisi ile motor becerilerinin güçlendirilmesi ve robotik-kodlama alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri; teknolojik etkinlikleri yapabilecekleri KOP Bilim ve Teknoloji alanı kurulumu sağlandı.

Kapadokya'dan Hoş Koku ve Sağlık Yayılıyor

'Kapadokya'dan Hoş Koku ve Sağlık Yayılıyor' projesi ise Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Tıbbı aromatik bitkilerden Kekik, Lavanta ve Aronya bitkisinin üretimini özendirmek, geliştirmek ve balon turlarının düzenlendiği Kapadokya bölgesinde görsel bir farkındalık oluşturarak turizm ve tarım sektörünü birbirini kapsayacak şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Çok yıllık bitkiler olan tıbbi aromatik bitki üretimiyle bölge çiftçisinin sürdürülebilir ve uzun yıllar sürecek gelir elde etmesine imkan sağlanacak. Bu çerçevede merkeze bağlı yüksek rakımdaki beldelerde turizm ve çiftçilikle uğraşan 10 çiftçiye 60 saat teorik eğitim verilerek 162 bin 500 adet tohum-fide temini ile 100 dekarlık alanda kekik, aronya ve lavanta bahçesi kurulumu sağlanıyor. - KONYA