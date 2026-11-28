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Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi'nde (International Geothermal Investment Summit-IGIS Türkiye 2026), Türkiye'nin jeotermal potansiyelinin değerlendirilmesi, jeotermal kaynakların enerji arz güvenliğine katkısı, yeni nesil teknolojiler ve elektrik üretimi dışındaki kullanım alanlarına yönelik yatırım fırsatları ele alındı.

Jeotermal Yatırımcıları Derneği (JEMYAD) tarafından düzenlenen zirvenin ikincisi, jeotermal kaynakların ekonomik, çevresel ve sosyal değerini artırmak amacıyla kamu kurumları, özel sektör, yatırımcılar, akademi ve uluslararası finans kuruluşlarını Nevşehir'de bir araya getirdi.

Kapadokya'yı uluslararası jeotermal yatırımlarının merkezi haline getirmeyi hedefleyen ve bu yıl "Jeotermal Yatırımında Yeni Dönem" temasıyla düzenlenen zirvede, elektrik üretiminin yanı sıra madencilikten turizme, tarımdan sanayiye kadar farklı alanlarda jeotermal kaynakların kullanım potansiyeli ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve JEMYAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun'un açılış konuşmalarını yaptığı zirve, 15 ülkeden delegeleri, 20'nin üzerinde konuşmacıyı ve 400'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Jeotermalde enerji güvenliği ve yeni teknolojiler ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından London Energy Club ve Global Resources Partnership Başkanı Mehmet Öğütçü, "Ayaklarımızın Altındaki Güç: Jeotermal, Jeopolitik ve Yeni Yatırım Haritası" başlıklı konuşma yaptı.

Mehmet Öğütçü'nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Enerji Güvenliğinin Geleceği ve Jeotermalin Stratejik Rolü" başlıklı panelde ThinkGeoEnergy Kurucusu ve Uluslararası Jeotermal Birliği Eski Başkanı Alexander Richter ile SLB'nin yeni enerji teknolojileri danışmanı Ann Robertson-Tait konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, jeotermal enerjinin küresel enerji güvenliğindeki stratejik rolü, enerji arzının çeşitlendirilmesine katkısı ve gelecekteki yatırım fırsatları ele alındı.

"Jeotermalde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor-Kapalı Devre Teknolojiler, Derin Sıcak Kayalar ve Yeni Rekabet Dengesi" başlıklı panel ise ETIP-Geothermal Başkanı ve STEAM Satış ve Paydaş İlişkileri Direktörü Luca Xodo moderatörlüğünde düzenlendi. Oturumun konuşmacıları arasında Eavor Kurucu Ortağı ve İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Robert Winsloe, Green Therma Kurucu Ortağı ve Baş Jeoloğu Kim Gunn Maver, Geo-Energie Suisse AG Üst Yöneticisi (CEO) Peter Meier ve küresel jeotermal teknik danışmanı Sam Abraham yer aldı.

Jeotermalin tarım, sanayi ve termal turizmdeki yatırım potansiyeli değerlendirildi

Zirvenin öğleden sonraki bölümü ise üç panelle devam etti.

Ignis H2 Energy İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cannur Bozkurt'un yönettiği "Bir Ekonomik Kalkınma Stratejisi Olarak Jeotermal-Elektrik Üretiminin Ötesinde Doğrudan Kullanım ve Katma Değerli Uygulamalar" başlıklı panelde KenGen Jeotermal Geliştirme Genel Müdürü Peketsa Mangi, İYTE UNESCO Akdeniz Su Kaynakları Yönetimi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, RePG Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karayağız ve GMC Helios Ventures Yönetici Ortağı Volkan Öztürk görüşlerini paylaştı.

Panelde, jeotermal kaynakların elektrik üretimi dışındaki kullanım alanları, tarım ve sanayide yarattığı katma değer ile ekonomik kalkınmaya katkısı ele alındı.

"Türkiye'de ve Dünyada Lüks Termal Sağlık ve Wellness Turizminin Geleceği" başlıklı panel ise Servotel Başkan Yardımcısı ve Yönetici Ortağı Ayla Heyfegil moderatörlüğünde düzenlendi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, Haywood Media Kurucusu Rachel Branson ve termal tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. M. Zeki Karagülle'nin konuşmacı olduğu panelde, lüks termal sağlık ve wellness turizminin Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimi, yatırım fırsatları ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Jeotermal enerji yatırımlarının finansmanı konuşuldu

"Yeni Kapalı Devre Sistemler İçin Finansman Modelleri, AR-GE ve Kırsal Kalkınma Odaklı Projelerin Finansmanı" başlıklı son panel ise JEMYAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun'un moderatörlüğünde düzenlendi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ankara Ofisi Başkanı ve Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Üvez, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız ve Asya Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Keiju Mitsuhashi'nin konuşmacı olarak yer aldığı panelde, jeotermal enerji yatırımlarının finansmanı, uluslararası finans kuruluşlarının sektöre yönelik destekleri, yatırım imkanları ve sürdürülebilir projelerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: AA