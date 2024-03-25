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Netflix Geleceğin Ekranı Projesi'nde üçüncü döneme başlıyor

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Netflix'in Habitat Derneği ve Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye) işbirliği ile gerçekleştirdiği Geleceğin Ekranı Projesi'nde üçüncü dönem başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital okuryazarlık ve bilinçli içerik tüketimi alışkanlıklarının Türkiye genelinde yaygınlaşmasını hedefleyen proje kapsamında, nisandan itibaren uzman akademisyenler liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanındaki ebeveyn ve öğretmenler için eğitim çalışmaları düzenlenecek.

Projeye bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de öğretmenler de katılacak. Bugüne dek 70 ilden 2 bin 500'ün üzerinde ebeveyn ve öğretmenin eğitimlerine katıldığı Geleceğin Ekranı Projesi, bu sayede 40 bini aşkın çocuğun kendilerini geleceğe hazırlayacak yöntem ve araçlarla buluşmasına imkan sağladı.

Proje kapsamında Ankara ve İstanbul'da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, proje paydaşları, kamu ve akademinin önde gelen isimlerinin katılımıyla iki kapsamlı zirve gerçekleştirildi.

Geleceğin Ekranı Podcast'i ise dijital dünyanın farklı alanlarında uzman katılımcıların konuk olduğu 24 bölümüyle dijital okuryazarlık bilincinin Türkiye geneline yayılmasına katkı sağladı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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