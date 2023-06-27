Net uluslararası rezervler tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini, rezervleri daha da güçlendirmek için ilave dış kaynak temini çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini, rezervleri daha da güçlendirmek için ilave dış kaynak temini çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.