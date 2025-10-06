Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı son veriler, Türkiye'de son 10 yılda en çok zenginleşen ilin Kastamonu olduğunu ortaya koydu. Kastamonu, hem son 5 yılda hem de son 10 yılda bankalardaki mevduat artışında ülkenin zirvesinde yer aldı.

KASTAMONU 10 YILDA YÜZDE 3 BİN 338 ZENGİNLEŞTİ

Verilere göre Kastamonu'da bankalardaki toplam mevduat (TL ve döviz) son 10 yılda yüzde 3 bin 338, son 5 yılda ise yüzde 873 arttı. 2015 yılında 2,2 milyar TL olan toplam mevduat, 2025 Haziran itibarıyla 75,8 milyar TL'ye yükseldi. Bu oranlarla Kastamonu, Türkiye'deki tüm illeri geride bıraktı.

TÜRKİYE GENELİNDE MEVDUAT 10 YILDA 20 KAT ARTTI

BDDK verilerine göre Türkiye genelindeki TL ve döviz mevduatlarından oluşan toplam mevduat, 10 yılda 1 trilyon 167 milyar TL'den 22 trilyon 912 milyar TL'ye çıktı. Bu artış, yüzde bin 862 oranında bir yükseliş anlamına geliyor. Son 5 yılda ise toplam mevduat artışı yüzde 649 oldu. 5 yıl önce 3 trilyon 59 milyar TL olan toplam mevduat, bugün 22,9 trilyon TL'ye ulaştı.

ANKARA FAKİRLEŞTİ, HAKKARİ SON SIRADA

Rakamlar, dikkat çekici bir tabloyu da ortaya koydu. Ankara, son 10 yılda mevduat artışında geride kaldı ve en az zenginleşen 5 şehir arasına girdi. Başkentte mevduatlar yüzde bin 552 artarak 171 milyar TL'den 2,8 trilyon TL'ye yükseldi. Ancak Türkiye genelinde Ankara'nın mevduatlardaki payı yüzde 15'ten 12,3'e düştü. Mevduatı en az artan il ise yüzde bin 25 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Zonguldak ve Siirt takip etti.

DİĞER ZENGİNLEŞEN KENTLER

Habertürk'te yer alan habere göre; son 10 yılda Kastamonu'nun ardından mevduat artışında öne çıkan diğer iller şunlar oldu: Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Iğdır, Çanakkale, Mardin ve Muğla.