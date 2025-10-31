Murzioğlu: Üretim ve İstihdamda Kararlıyız

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhuriyet'in 102. yılında üretim, yatırım ve istihdamla büyümeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Bizim gücümüz birlikteliğimizdir. Hedefimiz üretimde, ihracatta ve teknolojide öncü bir Samsun oluşturmaktır. Hep birlikte üretmeye, büyümeye ve geleceğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Samsun TSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasındaki çalışmalara ilişkin meclis üyelerini bilgilendirerek, hem Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yılına dair duygularını hem de Samsun'un sanayi yatırımlarından ihracat performansına, bölgesel kalkınmadan insan kaynağının güçlendirilmesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"Bölgesel iş birliği Karadeniz'in kalkınması için kritik öneme sahip"

Ekim ayı içerisinde Samsun TSO ev sahipliğinde düzenlenen TOBB Doğu Karadeniz Bölgesi Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı hakkında meclis üyelerine bilgi veren Murzioğlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den gelen oda ve borsa başkanlarının katıldığı toplantıda; yatırım teşvikleri, finansmana erişim, lojistik altyapı, turizm, tarım ve sektörel iş birliği gibi başlıkların kapsamlı şekilde ele alınarak, değerlendirildiğini söyledi. Her ilin kendi potansiyelleri doğrultusunda ortak bir kalkınma stratejisi geliştirmesini amaçladıklarını belirten Murzioğlu, "Karadeniz'in ekonomik gücünü artırmak için bölgesel dayanışmayı ön plana çıkarmak zorundayız. Karadeniz'in ekonomik ve sosyal gelişimi için tüm oda ve borsaların ortak hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık. Samsun-Sarp demiryolu hattı, bölge ekonomisinin omurgası niteliğinde. Bu hattın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. Ayrıca, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması da öncelikli gündemlerimiz arasında yer aldı" diye konuştu.

Sanayi yatırımlarıyla Samsun'un geleceğine yön veriliyor

Murzioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın katılımıyla gerçekleştirilen sanayicilerle istişare toplantısında Samsun'un sanayi potansiyelinin ele alındığını da belirtti. Yeni teşvik modeliyle orta-yüksek teknoloji yatırımlarının destekleneceğini ifade eden Murzioğlu, "Bakanlığımızın açıkladığı model kapsamında Samsun'da en az dört yatırımın devreye alınması planlanıyor. Bu, şehrimizin sanayi gücünü daha da ileriye taşıyacak" şeklinde konuştu.

"İnsan kaynağımızı güçlendirmek önceliğimiz"

Murzioğlu ayrıca konuşmasında, Bafra TSO ve Çarşamba TSO ortaklığında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttükleri İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programına da değinerek, "Proje, kurumsal verimliliği artırmanın yanı sıra yeşil ve dijital dönüşüm hedefleriyle de uyumlu. Bölgemizin insan kaynağı yapısına değer katacak önemli bir adımdır" açıklamasında bulundu.

Kararlılık vurgusu

Samsun'un ihracat performansına da değinen Murzioğlu, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla ihracatın 117,7 milyon dolar, ithalatın ise 47,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracatın 1 milyar 126 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Murzioğlu, konuşmasını, "Türkiye genelinde ihracat yüzde 4,3 artarken, Samsun'da binde 4'lük sınırlı bir düşüş yaşandı. Ancak ilimiz, Karadeniz'in ihracat merkezlerinden biri olma konumunu koruyor. Geçmiş yıllarda yaptığımız öngörüler bugün meyvelerini vermeye başladı. 2012'de basına yaptığımız bir demeçte, Samsun'un geleceği için sanayi altyapısının önemini vurgulamıştık. Bugün bu altyapıyı kazandırdık. İnşallah önümüzdeki beş yıl içinde bu çalışmaların somut sonuçlarını daha net göreceğiz. Bizim gücümüz birlikteliğimizdir. Cumhuriyetimizin 102'nci yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu büyük mirasın sorumluluğunu üretimle, yatırım gücüyle, istihdamla taşımaya kararlıyız. Hedefimiz üretimde, ihracatta ve teknolojide öncü bir Samsun oluşturmaktır. Hep birlikte üretmeye, büyümeye ve geleceğe yürümeye devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN