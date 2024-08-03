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Muğla, Ege Bölgesindeki İller Arasında İlk 4 İl İçinde Yer Aldı

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Muğla, su ürünleri ve hayvansal mamulleri başta olmak üzere yaş sebze ve madencilik sektörleriyle Ege İhracatçı Birlikleri içinde önemli bir konuma sahiptir. Temmuz ayında gerçekleştirdiği 91 milyon dolarlık döviz ile Ege Bölgesindeki iller arasında ilk 4 il içinde yer almıştır.

Başta su ürünleri ve hayvansal mamulleri olmak üzere yaş sebze ve madencilik sektörleri ile Ege İhracatçı Birlikleri içinde önemli yer tutan Muğla, Temmuz ayında gerçekleştirdiği 91 milyon dolarlık döviz ile Ege Bölgesindeki iller arasında ilk 4 il içinde yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Temmuz ayında yüzde 6'lık artışla 1 milyar 541 milyon 896 bin dolarlık ihracata imza attı. EİB'nin 2023 yılı temmuz ayı ihracatı 1 milyar 458 milyon 915 bin dolar olmuştu.

EİB'de 10 ihracatçı birliği ihracatını artırdı

Su ürünleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği temmuz ayında ihracatını yüzde 2'lik ilerlemeyle 129 milyon dolara taşıdı ve zirvenin üçüncü basamağında yerini aldı. Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 19'luk artış hızı yakalarken temmuz ayında ihracatını 93 milyon dolardan 111 milyon dolara taşıdı.

Ege Bölgesi'nin lezzetlerini dünyanın dört bir tarafına taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri olarak ulaştıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, temmuz ayında 107 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı ve EİB çatısı altında 100 milyon dolar barajını geçen beş ihracatçı birliğinden biri oldu. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği temmuz ayını 53 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktı.

Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında İzmir, Manisa ve Denizli'den sonra Muğla 91 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve ülke ekonomisine 91 milyon dolarlık katkı sağladı.

Eskinazi: "Temmuz ayındaki grafiğin sürdürülebilir olması önemli"

Temmuz ayında Türkiye genelinde ve Ege İhracatçı Birlikleri bazında ihracat rakamlarının umut verici olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Temmuz ayındaki yukarı yönlü ihracat rakamlarının sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu, bunun için döviz kurlarının enflasyon rakamlarına yakın bir seyir izlemesi gerektiğini belirtti.

Almanya, ABD ve İngiltere ilk üç ülke

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Temmuz ayında ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya 154,5 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. EİB'den Almanya'ya yapılan ihracat Temmuz ayında yüzde 4 artış gösterdi. Zirvenin ikinci sırasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ne EİB'nin ihracatı yüzde 28,5'luk artışla 110 milyon dolardan 141,4 milyon dolara çıktı. EİB'li ihracatçılar İngiltere'ye ihracatlarını yüzde 19,4'lük artışla 75 milyon dolardan 90 milyon dolara taşıdılar. Bu artışla İngiltere, İtalya ve İspanya'yı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Madencilik İhracat Maden Muğla Ege İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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