Muğla'daki Araç Sayısı ve Artışları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Aralık ayı sonu itibari ile Muğla'daki araç sayısı ve artışları yayımladı. 2023 yılı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla'da Aralık ayı sonu itibari ile araç sayısı 653 bin 606 olarak açıklandı.

2023 Aralık ayı motorlu araç sayılarına göre otomobil 250 bin 320, Minibüs 9 bin 819, Otobüs 4 bin 268, Kamyonet 90 bin 109, Kamyon 11 bin 977, Motosiklet 244 bin 898, özel amaçlı kullanılan araç 2 bin 182 ve traktör sayısı da 40 bin 099 olarak gerçekleşti. - MUĞLA