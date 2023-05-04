Muğla'da mera alanları üç yılda 3.5 kat arttı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Merası'nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı bir şenlikle yetiştiricilerin hizmetine sundu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Merası'nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı bir şenlikle yetiştiricilerin hizmetine sundu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası'nda düzenlenen 'Mera Şenliği' yoğun bir katılım ve büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Erol Gökcan'ın da katıldığı Küdür Mera Şenliği'nde çocuklar için çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi.

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen ve 2022 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulamasıyla rehabilite edilen Yalıkavak Küdür Mevkii'nde "Mera Şenliği" yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve yoğun bir kalabalıkla gerçekleştirilen şenliğin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Şenlik açılışına katılanlar arasında Muğla ve Bodrum'da eğitimlerine devam eden depremzede çocuklar, aileleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da vardı.

Şenliğin düzenlendiği Küdür mera alanını gezdikten sonra konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Küdür'ün gelecek nesillere aktarılması ile ilgili önünde hiçbir engel kalmadığını belirtti. Küdür Yaylası'nı kendisinin de çok iyi bildiğini söyleyen Bakan Ersoy, 2018 yılında bölgede detaylı bir inceleme yaptıklarını ve 33 sene önce yapılmış tahsislerle karşılaştıklarını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekli adımı attı ve burayı Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle çevre koruma alanı ilan etti. İlk etapta, tahsislerin iptalini gerçekleştirdik. Böylece önümüzdeki en büyük engel kaldırılmış oldu. Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Küdür'ün mera vasfına, aslına ve özüne uygun ıslah çalışmalarına başladı. Küdür'ün gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önünde hiçbir engel kalmadı. Gerekli bütün koruma adımları da atılmış oldu. Sürdürülebilirlik sadece koruma için değildir. Yöre halkının, yörenin ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması da sürdürülebilir konseptin bir parçasıdır. Bu da bölgede çok doğru bir şekilde organize ediliyor" dedi.

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, şenliğe katılımı ve takdir dolu sözleri nedeniyle teşekkür eden İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da konuşmasında "Bir tek hedefimiz var. Buradaki 4 bin 200 dönümlük alanın, gelecek kuşaklara da, burada bugün oynayan, uçurtma uçuran çocukların sağlıklı et ve süt ürünleri yiyebilmeleri için mera olarak kalması, bu otlaklarda koyunların otlamasıdır" diye konuştu.

Saylak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne ve Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Küdür Mera Şenliği, açılışın ardından çocuklara dağıtılan uçurtmaların gökyüzünü renklendirmesiyle devam etti. Çocuklar daha sonra animatörler eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak hoş vakit geçirdiler. Şenliğe katılan vatandaşlar da hem İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan yazlık sebze fidelerini aldılar hem de şenlik boyunca dağıtılan ikramlarla Küdür'ün piknik sezonunu açtılar. Küdür Mera Şenliği akşam saatlerine kadar coşkulu bir şekilde devam etti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, mera alanında kurduğu kıl çadırda protokol ve vatandaşları ağırladı. Kıl çadırda kısa eğitim çalışmalarına katılan çocuklar alanda koyun ve kuzuları sevdi. Çeşitli yarışma ve etkinliklerin düzenlendiği şenlikte çeşitli hediyeler verilerek müzik eşliğinde çocuklar eğlendiler.

Şenlik sonrası İl Müdürlüğü yönetici ve personeli hep birlikte alan temizliği yaparak temiz bir şeklide merayı çobanlara ve otlatacakları hayvanlarına teslim etti. - MUĞLA