MTV'de hangi araç için ne kadar ek ödeme yapılacak? İşte detaylı liste

2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa alınacak. Ek vergilerin ilki ağustos sonu, ikincisi ise kasım sonu ödenecek. Peki taşıtların yaşlarına göre ödenecek temmuz ayı vergi tutarları ne kadar? İşte detaylı liste.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) gelen dev zamdan sonra hangi araçlardan ne kadar MTV tahsil edileceği de belli oldu. Bugün AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa teklifine göre, 2023 sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarılıyor.

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR ÖDEYECEK?

Yıl sonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan 'bir defaya mahsus' 2023'te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak. Yani 2023'te bir de 'bir defaya mahsus olmak üzere' ek MTV ödenecek. Söz konusu ek MTV ise, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. Peki hangi araç sahibi ne kadar MTV ödemesi yapacak? İşte taşıtların yaşları ile ödenecek temmuz ayı vergi tutarları.

EK MTV ÖDEMELERİ AĞUSTOS VE KASIMDA

Sene başında MTV, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanması üzerine yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplanmıştı. Ancak sene başında belli olan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere iki taksitte ödeniyor.2022'de 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin yıllık MTV ödemesi 1.313 TL iken 2023 itibarıyla 2 bin 120 TL'ye çıkarılmıştı. Yani ocak ayında 1060 TL MTV ödemesi yapar bir vatandaş, temmuzda 1060 TL daha ödeyecek. Ek MTV de toplam 2 bin 120 TL olacak şekilde iki taksitte ödenecek.

BİR DEFAYA MAHSUS YÜZDE 100 ZAM

Bu taksitlerin ise ilki ağustos sonuna kadar yapılacakken; ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi istenecek. Böylece 2023 için tahsil edilen toplam MTV ödemesi belirtildiği üzere 'bir defaya mahsus olmak üzere' yüzde 100 zamlanmış olacak.

İŞTE TEMMUZDA ÖDENECEK MTV ÖDEME TUTARLARI

Sözcü gazetesinin haberine göre diğer araç sahiplerinin temmuz ayı için yapmaları gereken MTV ödemeleri şu şekilde:

1.300 silindir hacminin altındaki araçlarda:

* Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 739,5 TL. (Yıllık ödemesi 1479 TL idi.)

* Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL aralığında olan 1-3 yaş araçlar için 1,165 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 330 TL.)

* Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL aralığında olan 4-6 yaş araçlar için 813 TL. (Yıllık ödemesi 1,626 TL.)

* Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 1272,5 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 545 TL.)

1301-1600 MOTOR ARAÇLARDA 1384 TL'DEN BAŞLIYOR

1301-1600 motor araçlarda:

* Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 1-3 yaş araçlar için 1846,5 TL. (Yıllık ödemesi 3 bin 693 TL.)

* Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 4-6 yaş araçlar için 1384,5 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 769 TL)

1301-1600 cc araçlarda:

* Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL arasında olan 1-3 yaş araçlar için 2 bin 33 TL. (Yıllık ödemesi 4 bin 66 TL.)

* Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL arasında olan 4-6 yaş araçlar için 1524,5 TL. (Yıllık ödemesi 3 bin 49 TL)

* Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü 1-3 yaş araçlar için 2 bin 217 TL. (Yıllık ödemesi 4 bin 434 TL.)

* Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü 4-6 yaş araçlar için 1662,5 TL (Yıllık ödemesi 3 bin 325 TL.)

1601-1800 CC ARAÇLARDA 4 BİN TL'YE DAYANDI

1601-1800 cc araçlarda:

* Matrahı 285 bin 800 TL'yi aşmayan 1-3 yaş araçlar için 3 bin 589 TL. (Yıllık ödemesi 7 bin 178 TL), 4-6 yaş araçlar için 2 bin 806,5 TL. (Yıllık ödemesi 5 bin 613 TL.)

* Matrahı 285 bin 800 TL'yi aşan 1-3 yaş arası araçlar için 3 bin 917 TL (Yıllık ödemesi 7 bin 834 TL), 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 3 bin 60 TL (Yıllık ödemesi 6 bin 120 TL.)

1801-200 CC ARAÇLARDAKİ DURUM

1801-2000 cc araçlarda:

* Matrahı 285 bin 800 TL olan 1-3 yaş araçlar için 4 bin 524 TL; 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 3 bin 484 TL.

* Matrahı 285 bin 800 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 5 bin 655,5 TL; 4-6 yaş araçlar için 4 bin 752,5 TL.

2001-2500 CC ARAÇLAR İÇİN 9 BİN 256 TL

2001 – 2500 cc araçlarda:

* Matrahı 356 bin 900 TL olan 1-3 yaş araçlar için 8 bin 483,5 TL; 4-6 yaş araçlar için 6 bin 159,5 TL.

* Matrahı 356 bin 900 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 9 bin 256 TL; 4-6 yaş araçlar için ise 6 bin 718 TL.

4001 CC VE YUKARISINDAKİ ARAÇLARDA 50 BİN TL'Yİ AŞTI

4001 cc ve yukarısı araçlarda:

* Matrahı 1 milyon 357 bin 700 lirayı aşmayan 1-3 yaş araçlar için 46 bin 362,5 TL.

* Matrahı 1 milyon 357 bin 700 lirayı aşan 1-3 yaş araçlar için ise 50 bin 576,5 TL.