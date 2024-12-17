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MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan 2025 Ekonomi Beklentileri

MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan 2025 Ekonomi Beklentileri
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iş dünyasının 2025 yılı beklentilerini değerlendirerek, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve maliyetleri düşüren önlemlerin alınmasının ihracat ve ekonomik büyüme için kritik olduğunu vurguladı.

İş dünyasının 2025 yılı beklentisini değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Üretimde maliyeti düşüren önlemler alınarak finansmana erişimin kolaylaştırılması, 2025'te hem ihracatta hem de ekonomik büyümede daha pozitif sonuçlar almamızı sağlayacaktır" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Asil İş Ambalaj firmasını ziyaret ederek firma yetkilisi Nadir Geyik'ten bilgiler aldı.

"İş insanlarımız krediye erişmekte güçlük çekiyor"

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Sadıkoğlu, iş dünyasının 2025 yılı beklentisine değindi. İş dünyasının 2025'ten en büyük beklentisinin finansa daha rahat ulaşım olduğunun altını çizerek, "Finansman sorunu ve nakit sıkıntısı yaşayan iş insanımız yüksek faizler nedeniyle krediye erişmekte güçlük çekiyor. Bu durum KOBİ'lerimizin büyümesini engelleyip küçülmelere neden olurken, ihracatçı üreticilerimizin hammadde, makine ve teknoloji yatırımlarını finanse etmesinde ve yeni pazarlar bulmasında zorluklar çekiyor. Yeni yılda faiz oranlarının enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak aşağı yönlü bir trende girmesi yatırım noktasında destekleyici olacaktır. Bu süreçte depremden en fazla etkilenen illerimize sağlanacak destekler önemli üretim potansiyeli olan şehirlerimizin daha hızlı toparlanmasını ve büyümede deprem öncesi dönemi yakalayarak ihracat ve istihdama daha fazla katkı sunmasını sağlayacaktır" dedi.

"Deprem illerimiz diğer illere aynı kefeye konulmamalı"

Deprem yaşamış illerin 2025 yılında daha büyük desteklere ihtiyacı olacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Ekonomik anlamda ülkece yaşadığımız sorunlarla birlikte, deprem etkilerinin yükünü de üstlenen iş insanlarımız için 2025 yılı için karamsarlık hakim diyebiliriz. Yeni yılda enflasyonun mevcut çift haneli seviyelerden daha makul bir düzeye çekilmesi beklense de, buna ulaşabilmek sıkı para politikalarının devamını gerektiriyor. Ancak pek çok kez ifade ettiğimiz gibi, yükü kendini aşan deprem illerimizin bu konuda istisna tutulması ve desteklenmesi gerekmektedir. Yıkım ve inşaatlar sürerken, teslim edilen iş yeri olmadığı halde mücbir sebep halinin kaldırıldığı şehirlerimiz, diğer tüm illerle aynı kefeye konup aynı sorumluluğu üstlenmesi adil olmayacaktır. Önümüzdeki süreçte maliyeti düşüren önlemler alınarak finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıların üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi ve teşvik imkanlarının genişletilmesi 2025'te hem ihracatta hem de ekonomik büyümede daha pozitif sonuçlar almamızı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Olumsuz etkileriyle 2025 yılında karşılaşacağız"

Sadece yapısal değil, tüm sosyal yaşamı ve ekonomiyi temelden sarsan depremin etkilerinin Malatya'da devam ettiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "2023 yılında yaşadığımız felaketin ardından 22 ayı geride bıraktık. Sadece yapısal değil, tüm sosyal yaşamı ve ekonomiyi temelden sarsan depremin etkileri Malatya'da maalesef devam ediyor. On binlerce insanımızın yaşamını konteynerde sürdürdüğü, binlerce esnafımızın konteynerde ticaret yaptığı şehrimizde hayat, maalesef normalin çok uzağında. Böylesi şartlarda ticari hayatın sağlıklı sürdürülebilmesini beklemek ise imkansız. Yaşanan sermaye ve gelir kayıplarının yanında düşük ticaret hacmi ile biriken vergi ve prim borçları esnafımızın, tüccarımızın belini büküyor. 2024 yılı içerisinde uzatımlarla devam eden mücbir sebep hali maalesef 30 Kasım itibariyle son buldu. İş yeri ve konutlar teslim edilinceye kadar 4 il ve 2 ilçemizde uygulamanın devam etmesini beklerken maalesef sonlandırıldı. Bu durumun olumsuz etkileri ile maalesef 2025 yılında karşılaşacağız" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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