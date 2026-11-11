MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Malatya'ya adil uçuş seferi sayısı istedi

Yenilenen Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binası için emeği geçenlere teşekkür eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, fiziki kapasitenin artırılmasına yönelik yapılan yatırımın ardından uçuş sefer sayılarının da artırılmasının elzem olduğunu söyledi.

Yeni terminal binası hizmete giren Malatya'nın uçak sefer sayısının az olmasının şehrin üretimine, ticaretine, yatırım ortamına ve turizmine olumsuz yansıdığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete girdi, şehrimiz adına bu hizmet için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şehrimizin ulaşım altyapısı açısından önemli bir yatırım olmuştur. Ancak fiziki kapasitenin artırılmasına yönelik bu yatırımın ardından uçuş sefer sayılarında ve bağlantılı uçuş imkanlarında da iyileşme yapılmasını bekliyoruz. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlere gerçekleştirilen uçuşlarda sefer sayılarının yetersiz kalması, saatlerinin uyumsuz olması iş insanımız ve vatandaşlarımızın ulaşım konusunda mağduriyetler yaşamasına sebep olmaktadır" dedi.

"Şehrimizin hakkı olan sefer sayısı istiyoruz"

Seferlerinin yetersizliği ve saatlerinin şehrin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'mız bölgemizin ve ülkemizin önemli üretim, ticaret ve ihracat merkezlerinden biridir. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren şehrimizin ekonomik hayatını canlandırmak için her alanda yoğun çaba gösteriyoruz. Ancak hava ulaşımında yaşanan sıkıntılar, bu çabaların önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yapılan sefer sayılarının yetersiz olması ve mevcut uçuş saatlerinin iş insanlarının ihtiyaçlarına cevap vermemesi, üyelerimizden en fazla şikayet aldığımız konuların başında geliyor. İş insanlarımız birçok görüşmesini aynı gün içerisinde tamamlayıp Malatya'ya dönmek isterken uygun uçuş planlaması bulunmaması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı yaşamaktadır" dedi.

"Malatya, hava ulaşımında Elazığ ve Adıyaman'ın gerisinde kalmamalı"

Günlük sefer sayısında Malatya'nın Elazığ ve Adıyaman'ın gerisinde kaldığını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Uçak sefer sayılarının artırılmasını talep ediyoruz. Şehrimizin bu talebini resmi yazıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderdik. Yetkililerle de görüşerek bu talebimiz ilettik. Geçici ek seferler değil, Malatya'mızın hakkı olan adil sefer sayısı talep ettiğimizi dile getirdik. Şehrimizin üretimine, ticaretine, yatırım ortamına ve turizmine katkı sağlayacak yeni bir düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. İlimiz siyasilerinden de bu konuyu gündemlerine almalarını ve takibini yapmalarını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı