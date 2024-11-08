Üye Girişi
Haberler

MTSO Başkanı Çakır: Akdeniz'in Ekonomik İşbirlikleri Hayati Öneme Sahip

MTSO Başkanı Çakır: Akdeniz'in Ekonomik İşbirlikleri Hayati Öneme Sahip
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Akdeniz ekonomisinin geleceği için işbirliklerinin önemini vurguladı. ASCAME liderliğindeki Meda Week İş Forumu'na katılan Çakır, Akdeniz kentlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ekonomi ve çevre sorunlarına daha köklü çözümler üretilmesi için Akdeniz kentlerinin birlikte hareket edip ASCAME liderliğinde Akdeniz'in birlikte planlanması gerektiğini söyledi.

Akdeniz'de kıyısı buluna 23 ülke ve 300'ün üstünde ticaret ve sanayi odasının oluşturduğu uluslararası bir oluşum olan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin (ASCAME) referans etkinliği haline gelen Meda Week İş Forumu, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi. Barselona Ticaret ve Sanayi Odası ile ASCAME'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve ASCAME ICT Komisyonu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın yanı sıra Akdeniz kentlerinin ticaret ve sanayi odaları, iş STK'ları, özel sektör ve ülkelerin kamu temsilcileri ile Akdeniz havzası limanlarının, serbest bölge ve yerel yönetimlerinin temsilcileri katıldı. Akdeniz kentlerinin ticaret ve sanayi odalarının işbirliğini artırmayı ve Akdeniz ekonomisinin gelişimini hedefleyen etkinlik, ikili görüşmelerin de yapıldığı özel networking toplantılarıyla iki gün sürdü. Meda Week İş Forumu'nda güncel ekonomik ve siyasal durum tespiti yapılmasının ardından, toplantılar Akdeniz Dijital Forumu ile Akdeniz ülkelerinin ve kentlerinin başta yapay zeka olmak üzere dijital dünyaya entegrasyonu, Akdeniz kentleriyle Afrika iş birliği fırsatları, yenilikçi kentler, Akdeniz turizmini yeniden düşünmek, ekonomi-spor ve sanat gibi temel oturum konularıyla devam etti.

"Akdeniz havzasında yapılacak iş birlikleri çok önemli"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, ASCAME ICT Komisyonu Başkanı olarak katıldığı Meda Week İş Forumu hakkında yaptığı açıklamada, ASCAME'nin dev bir ağ olduğunu ifade etti. Mersin iş dünyası olarak bu büyük uluslararası ağa katkı verdiklerinin ve Akdeniz'de yeni işbirliklerinin, barışın ve huzurun oluşmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Çakır, bu katkının takdir edildiğini dile getirdi. Ekonomi ve çevre sorunlarına daha köklü çözümler üretilmesi için Akdeniz kentlerinin birlikte hareket edip ASCAME liderliğinde Akdeniz'in birlikte planlanması gerektiğini belirten Çakır, ASCAME'nin Mersin için önemine dikkat çekerek, "Akdeniz, üç kıtayı birleştiren bir deniz ve bu havzada yapılacak iş birlikleri çok önemli. Türkiye de Akdeniz'in en önemli ülkelerinden biri. Mersin olarak en büyük liman kentlerindeniz. ASCAME aracılığıyla 300 ticaret ve sanayi odasıyla iletişim kurabilme imkanını buluyoruz. Sadece bu toplantıyla İspanya'nın limon başkenti Murcia ile görüşmelere başladık. Mısır ve Fas'ı da dahil ederek narenciye konusunda ortak hareket etme imkanlarını konuştuk" dedi.

"Mersin'i dünyaya bağlamaya devam edeceğiz"

Akdeniz Havzası'nın ekonomisinin KOBİ'lere dayandığını belirten Çakır, şöyle devam etti: "Bu anlamda ASCAME ile küresel iklim değişimine uyumdan, sektörlerin dijitalleşmesine, tarımdan, lojistikten, turizm ve sanayiye kadar birçok konuda AB fonlarından da yararlanarak ortak projeler geliştirme ekiplerinin içindeyiz. Mersin, ASCAME'de bir izleyici ve katılımcı konumunda değil, tam aksine komisyon başkanlıkları yapan, karar masalarında önerileri dinlenen bir oda haline gelmiştir. MTSO olarak amacımız, birincil anlamda ekonomik katkılar sağlamak olsa da, bunun yanı sıra ASCAME'nin gücünü etkin kullanarak kentimizin limanından serbest bölgesine, üniversitelerinden teknoparklarına, OSB'lerinden yenilik merkezlerine, yerel yönetimlerinden kültür sanat kurumlarına kadar 22 ülkedeki eş değer kurumlarla kendi kurumlarımıza köprü olmak ve bütünsel anlamda kentimize katkı sunmaktır. MTSO olarak Mersin iş dünyasını ve Mersin'i dünyaya bağlamaya, köprüler kurmaya devam edeceğiz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 9-10 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2014 En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu? EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? MasterChef eleme adayları kim? 8 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.