MSCI Endeksleri: Asya ve Teknoloji Öne Çıktı

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI'ın dolar bazında hesaplanan Asya, Avrupa ve ABD fiyat endeksleri yılın 8 ayını yükselişle tamamlarken, bölgesel bazda Asya, sektörel bazda ise enerji ve bilgi teknolojileri dikkati çekti.

AA muhabirinin, MSCI verilerinden derlediği bilgilere göre, yıl başından bu yana MSCI Asya Endeksi yüzde 23,01 ile en fazla değer kazanan bölge endeksi oldu. MSCI Asya Endeksi'ni yüzde 12,21 ile MSCI ABD ve yüzde 8,87 ile MSCI Avrupa izledi. Asya endeksinin ağustostaki daha güçlü yükselişi, yıl başından bu yana diğer bölge endeksleriyle arasındaki farkı artırdı. ABD ve Avrupa endekslerinde yıl başından bu yana en fazla değer kazanan sektör sırasıyla yüzde 41,42 ve yüzde 32,06 ile enerji olurken, Asya'da yüzde 70,51 yükselen bilgi teknolojileri sektörü zirvede yer aldı.

MSCI Asya Endeksi ağustosta yüzde 3,21 yükselerek incelenen üç bölge endeksi arasında en güçlü performansı gösterdi. Aynı dönemde MSCI ABD Endeksi yüzde 2,66, MSCI Avrupa Endeksi ise yüzde 1,23 değer kazandı.

Yapay zeka talebi teknoloji hisselerini destekledi

Bilgi teknolojileri endeksleri ağustosta ABD'de yüzde 6,21, Avrupa'da yüzde 5,25 ve Asya'da yüzde 4,72 değer kazandı.

Asya bilgi teknolojileri endeksi yıl başından bu yana yüzde 70,51 yükselirken, Avrupa yüzde 31,63 ve ABD yüzde 22,96 değer kazandı.

Çin'in yerli derin ultraviyole litografi makinelerinin üretimine başladığına ilişkin haberler, ağustos öncesinde çip ekipmanı hisselerinde satış baskısına yol açtı. Ancak üretimin ilk aşamada sınırlı kalacağı ve teknolojinin daha fazla teste ihtiyaç duyduğu yönündeki değerlendirmeler, kısa vadeli rekabet endişelerini azalttı.

Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları ve güçlü gelir öngörüsü, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının yavaşlayabileceğine ilişkin endişeleri azaltırken, şirketin hisseleri yüzde 6,8 yükseldi.

Salesforce ve CrowdStrike'ın beklentilerini yükseltmesi teknoloji hisselerini desteklerken, Çin, Japonya ve Güney Kore'de çip ve yapay zekayla bağlantılı ürünlere yönelik güçlü talebe işaret eden veriler de Asya'daki yükselişe katkı sağladı.

Buna karşın iletişim hizmetleri endeksi ağustosta Avrupa'da yüzde 4,07 yükselirken, ABD'de yüzde 0,71 ve Asya'da yüzde 1,17 geriledi. Bu veriler, bilgi teknolojileri hisselerindeki yükselişin iletişim hizmetleri endekslerine aynı ölçüde yansımadığını gösterdi.

Malzeme endeksleri üç bölgede de yükseldi

Malzeme endeksleri ağustosta Asya'da yüzde 7,85, Avrupa'da yüzde 6,32 ve ABD'de yüzde 5,53 yükseldi. Böylece Asya malzeme endeksi üç bölge arasındaki en güçlü performansı gösterdi.

ABD'nin 2027'den itibaren rafine bakır ithalatına tarife getirebileceği beklentisi, metalin ABD'ye sevkiyatını hızlandırırken, diğer bölgelerdeki kullanılabilir stokları azalttı. Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakırın ton fiyatı 14 bin 343 dolara çıkarak 14 bin 527,50 dolarlık rekor seviyeye yaklaştı.

Londra Metal Borsası stoklarının düşük seyretmesi de çinko fiyatlarını desteklerken, metalin ton fiyatı dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ne ilişkin 21 Ağustos'ta açıklanan öncü verinin 52,8 ile dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkması da sanayi metallerine yönelik talep beklentilerini destekledi. Daha sonra açıklanan nihai veri 52,7 olarak gerçekleşti.

Enerji sektöründe ABD öne çıktı

Enerji endeksleri ağustosta bölgeler arasında farklı bir seyir izledi. Endeks ABD'de yüzde 6,58 ve Asya'da yüzde 3,49 yükselirken, Avrupa'da yüzde 0,43 geriledi.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve Rus petrol arzına ilişkin endişeler, ağustos ayında petrol fiyatlarındaki risk primini artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı ay içinde 91 doların üzerine çıkarken, petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD enerji hisselerini destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Avrupa enerji endeksi ise petrol fiyatlarındaki artışa aynı yönde karşılık vermedi.

Yıl başından bu yana enerji endeksi ABD'de yüzde 41,42 ve Avrupa'da yüzde 32,06 yükselirken, Asya'da yüzde 1,64 geriledi.

Yüksek faizler gayrimenkul hisselerini baskıladı

Gayrimenkul endeksleri ağustosta incelenen üç bölgede de değer kaybetti. Endeks Avrupa'da yüzde 4,18, Asya'da yüzde 2,65 ve ABD'de yüzde 1,83 gerilerken, gayrimenkul üç bölgede de düşen tek sektör oldu.

Kamu hizmetleri endeksi de ABD'de yüzde 5,25 ve Avrupa'da yüzde 1,22 değer kaybederken, Asya'da yüzde 0,40 yükseldi.

Ay içinde enflasyon ve kamu borçlarına ilişkin endişelerle küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, faize duyarlı sektörler üzerindeki baskıyı artırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonun yüzde 2 hedefine yeterli hızda ilerlediğinden emin olunamaması halinde ilave adımlar atılması gerekeceğini belirtmesinin ardından ABD tahvil faizleri yükseldi.

Warsh'ın açıklaması sonrasında Fed'in eylül toplantısında faiz artıracağına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 35'ten yüzde 60'a çıktı. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de 11 baz puan artarak yüzde 4,34'e yükseldi.

Yüksek borçlanma maliyetleri finansmana duyarlı gayrimenkul şirketlerini baskılarken, tahvil getirilerindeki yükseliş de düzenli temettü ödemeleri nedeniyle tahvillere alternatif görülen kamu hizmetleri hisselerinin cazibesini azalttı.

Sağlık sektöründe Asya öne çıktı

Sağlık endeksi ağustosta Asya'da yüzde 6,86 ve ABD'de yüzde 4,49 yükselirken, Avrupa'da yüzde 0,29 geriledi. Böylece sağlık sektöründe en güçlü performans Asya'da kaydedildi.

ABD sağlık hisselerindeki yükselişte, iyileşen karlılık beklentileri, artan birleşme ve satın alma faaliyetleri ile tarihsel ortalamalara göre düşük değerlemeler etkili oldu. Sağlık fonlarına yönelik yatırımcı girişlerinin güçlenmesi de sektörü destekledi.

Tüketim sektörlerinde ise daha zayıf ve karışık bir görünüm izlendi. Özel tüketim endeksi Avrupa'da yüzde 0,73 yükselirken, ABD'de yüzde 0,11 ve Asya'da yüzde 0,56 geriledi. Temel tüketim endeksi de Asya'da yüzde 0,04 artarken, ABD'de yüzde 0,80 ve Avrupa'da yüzde 2,82 değer kaybetti.

ABD'de temmuz ayı perakende satışlarının yüzde 0,6 azalarak dokuz ay sonra ilk kez gerilemesi ve tüketici güveninin ağustosta zayıflaması, bölgedeki tüketim hisselerini baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Akaryakıt fiyatlarının yüksek seyretmesi de tüketicilerin harcanabilir gelirine ilişkin endişeleri artırdı.

MSCI fiyat endekslerinin 2025 sonuna göre ve ağustostaki değişimleri (yüzde):

Sektör / gösterge MSCI ABD MSCI Avrupa MSCI Asya 2025 sonuna göre (yüzde) Aylık değişim (yüzde) 2025 sonuna göre (yüzde) Aylık değişim (yüzde) 2025 sonuna göre (yüzde) Aylık değişim (yüzde) Ana endeks 12,21 2,66 8,87 1,23 23,01 3,21 Enerji 41,42 6,58 32,06 -0,43 -1,64 3,49 Malzeme 15,24 5,53 17,75 6,32 8,22 7,85 Sanayi 12,66 -2,56 9,10 1,05 18,06 4,97 Özel tüketim -0,90 -0,11 -11,60 0,73 -4,84 -0,56 Temel tüketim 8,28 -0,80 -0,67 -2,82 -2,67 0,04 Sağlık 8,80 4,49 -1,78 -0,29 6,69 6,86 Finans 4,86 1,27 13,81 1,76 18,77 2,44 Bilgi teknolojileri 22,96 6,21 31,63 5,25 70,51 4,72 İletişim hizmetleri -0,85 -0,71 0,60 4,07 -13,79 -1,17 Kamu hizmetleri -1,86 -5,25 9,63 -1,22 0,81 0,40 Gayrimenkul 8,70 -1,83 -2,41 -4,18 -1,57 -2,65

Kaynak: AA