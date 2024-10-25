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Motorine zam geldi: Tabela değişti

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Salı günü benzin ve motorin fiyatlarındaki indirimlerin ardından, motorin fiyatında bir artış yaşandı. Litre fiyatına ortalama 85 kuruş zam yapıldı ve yeni fiyat pompaya yansıdı. Zam sonrası motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 42,77 TL, Ankara'da 43,31 TL, İzmir'de 43,81 TL, Bursa'da 43,36 TL, Antalya'da 44,21 TL ve Diyarbakır'da 44,33 TL olarak belirlendi.

Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında yapılan indirimlerin ardından, bugün motorin fiyatında bir artış meydana geldi. Motorinin litre fiyatına ortalama 85 kuruş zam yapıldı ve bu yeni fiyat pompaya yansıdı.

Zam sonrası motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 42,77 TL, Ankara'da 43,31 TL, İzmir'de 43,81 TL, Bursa'da 43,36 TL, Antalya'da 44,21 TL ve Diyarbakır'da 44,33 TL olarak belirlendi. Bu artış, sürücüleri ve tüketicileri olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,85 TL

Motorin litre fiyatı: 42,77 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,70 TL

Motorin litre fiyatı: 42,69 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 43,31 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,69 TL

Motorin litre fiyatı: 43,81 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

Motorine zam geldi: Tabela değişti
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi

Diyarbakır İstanbul Antalya Ekonomi Ankara Ulaşım Finans Bursa İzmir Zam

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Yorumlar (3)

Erol Birol :

Bu kadar ağlamayın avrupada benzin çok daha pahalı.

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ölümlü insan:

Erol ağlayan yok madem orada pahalı Türkiye’ye gel bekliyoruz ana vatanına

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