Motorine zam geldi: Tabela değişti

Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında yapılan indirimlerin ardından, bugün motorin fiyatında bir artış meydana geldi. Motorinin litre fiyatına ortalama 85 kuruş zam yapıldı ve bu yeni fiyat pompaya yansıdı.

Zam sonrası motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 42,77 TL, Ankara'da 43,31 TL, İzmir'de 43,81 TL, Bursa'da 43,36 TL, Antalya'da 44,21 TL ve Diyarbakır'da 44,33 TL olarak belirlendi. Bu artış, sürücüleri ve tüketicileri olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,85 TL

Motorin litre fiyatı: 42,77 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,70 TL

Motorin litre fiyatı: 42,69 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 43,31 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,69 TL

Motorin litre fiyatı: 43,81 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL