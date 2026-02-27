Haberler

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri yeni dönem hedeflerini iş ortaklarıyla paylaştı

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri yeni dönem hedeflerini iş ortaklarıyla paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, 2025 yılı hedeflerini İzmir, Antalya, Adana, Ankara ve İstanbul'daki iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği toplantılarda paylaştı. Müşteri odaklılık vizyonu ve stratejileri gündeme geldi.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, 2025 yılını değerlendirmek ve yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaşmak amacıyla İzmir, Antalya, Adana, Ankara ve İstanbul'daki iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Değişimin İzinde, Sahanın Kalbinde" mottosuyla düzenlenen bölgesel iletişim toplantılarına yöneticiler, çalışanlar ve ülke genelinde faaliyet gösteren iş ortakları katıldı. Toplantılarda, yeni dönemde de öncelikler arasında yer alan "müşteri odaklılık" vizyonu detaylı biçimde ele alındı.

Toplantılarda, geçmiş ve mevcut ekonomik konjonktüre ilişkin değerlendirmeler yapılırken, gelecek döneme dair yol haritası da paylaşıldı, iş ortaklarıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanan kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar masaya yatırıldı.

Klima ve ısı pompası alanındaki pazar payının artırılmasına yönelik stratejiler de toplantılarda paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Zeki Kalaycılar, başarının tüm paydaşlarla güçlü bir takım oyunu içinde mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

İş ortaklarıyla interaktif, güvene dayalı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı temel ilke olarak gördüklerini aktaran Kalaycılar, şu değerlendirmelerinde bulundu:

"Onların ihtiyaçlarını dinleyerek stratejilerimizi şekillendiriyor ve birlikte değer yaratmayı önemsiyoruz. Bu toplantılar vesilesiyle bu vizyonu iş ortaklarımızla bir kez daha açık bir şekilde paylaşma fırsatı bulduk. Sunduğumuz çözümler kadar, bu çözümlerin son kullanıcıya sağladığı müşteri memnuniyeti de her zaman önceliğimiz. İş ortaklarımıza yönelik geliştirdiğimiz yeni stratejiler doğrultusunda, müşterilerimizin uzun vadeli memnuniyetini artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlediğimiz yol haritasını bu toplantılarda dile getirdik."???????"

Kaynak: AA / Sibel Morrow
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı

Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Evin önünde görünce başından bıçakladı
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler

İki komşunun savaşında Türkiye üstüne düşeni hemen yaptı