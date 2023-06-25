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Mısırlılar Kurban Bayramı'na yüksek fiyatlarla hazırlanıyor

Mısırlılar Kurban Bayramı'na yüksek fiyatlarla hazırlanıyor

Ekonomi Haberleri

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınlarındaki bir hayvan pazarında Mısırlı müşteriler ve satıcılar görülüyor, 24 Haziran 2023. Mısırlılar Kurban Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken, yüksek enflasyon ve yerel para biriminin devalüasyonu nedeniyle hızla artan canlı hayvan fiyatları bayrama gölge düşürdü.

KAHİRE, 25 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınlarındaki bir hayvan pazarında Mısırlı müşteriler ve satıcılar görülüyor, 24 Haziran 2023.

Mısırlılar Kurban Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken, yüksek enflasyon ve yerel para biriminin devalüasyonu nedeniyle hızla artan canlı hayvan fiyatları bayrama gölge düşürdü. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Kurban Bayramı Kahire Mısır Ekonomi Haberler

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