Mısır Maliye Bakanı AIIB'nin Afrika'daki Kalkınma Faaliyetlerine Umut Bağlıyor

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Afrika'daki çok taraflı ve sınır ötesi kalkınma faaliyetleri açısından büyük umutlar vaat ettiğini belirtti. Muit, AIIB'nin Mısır şubesinin başkanı olarak da görev yapmaktadır.

KAHİRE, 22 Ağustos (Xinhua) -- Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Afrika'daki çok taraflı ve sınır ötesi kalkınma faaliyetleri açısından büyük umutlar vaat ettiğini belirtti.

Aynı zamanda AIIB'nin Mısır şubesinin başkanı da olan Muit söz konusu yazılı açıklamasını Pazartesi günü, Afrika'da ilk kez Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek AIIB'nin 8. yıllık toplantısı öncesinde yaptı.

Bakan, Mısır'ın yıllık toplantıda Afrika'nın sesi olacağını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için Afrika-Asya ortaklığını teşvik etmek üzere çalışacağını söyledi.

Muit, AIIB'nin kurucu üyesi olan Mısır'ın, Afrika-Asya ortaklığını geliştirmek ve Afrikalı ülkelerin vatandaşlarına sağlanan hizmetlerin seviyesini artırmaya etkin şekilde katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.

Bakan, "AIIB'nin Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek 8. yıllık toplantısı, bankanın sadece Mısır'daki değil, aynı zamanda diğer Afrika ülkelerindeki umut vadeden projeleri için güçlü bir başlangıç olacak. Bu, daha fazla altyapı yatırımlarının sağlanması temelinde kıtalararası işbirliğinin yeni aşamasının başlatılması yoluyla gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Mısır hükümeti, 17 Ağustos'ta ülkenin kuzey kıyısındaki İskenderiye ilindeki bir metro hattı projesini hayata geçirmek üzere AIIB'den alınacak krediye onay verdi.

Anlaşmaya göre Beijing merkezli banka, Mısır'ın kuzeyinde kıyı kenti İskenderiye'de bulunan Abu Qir metro hattının finansmanı için Mısır'a 250 milyon euro (yaklaşık 272 milyon ABD doları) değerinde kredi verecek.