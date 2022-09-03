Mesleki eğitimdeki düzenleme, esnafın yüzünü güldürdü

Çırak, kalfa ve usta sayıları bir yılda arttı

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikler meyvesini vermeye başladı

90 bin civarındaki çırak, kalfa, usta sayısı 700 bine ulaştı

ÇORUM - Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikler sayesinde çırak, kalfa, usta sayısı 700 bine ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılı Aralık ayı sonunda Mesleki Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenleme meyvelerini vermeye başladı. Değişiklik öncesi 90 bin civarında olan çırak, kalfa, usta sayısı, yapılan değişim ve dönüşümlerle 700 bine ulaştı. 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde de yeni bir dönem başlattı. Mesleki eğitim merkezleri hem işverenler hem de kısa sürede işgücü piyasasına geçmek isteyen gençler için cazip bir model haline geldi.

"Ara eleman sorunu ortadan kalkacak"

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki işyerlerini ziyareti sırasında modelin katkıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, mesleki ve teknik eğitimin ekonomiye, üretime ve istihdama doğrudan etki etmesi sebebiyle sosyal ve ekonomik yönden ülkenin gelişimini sağladığı kakıya vurgu yaptı. Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ara eleman sıkıntısını ortadan kaldırmaya başladığını kaydeden Kavuncu, "Mesleki teknik eğitimin Türkiye'de 28 Şubat süreci ile birlikte ciddi manada kesintiye uğramasından sonra esnaflarımız bu alanda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'in gayretleriyle Mesleki Eğitim Merkezleri'nin yaygınlaştırılması neticesinde yaklaşık 1 yıl önce 70-80 bin olan kalfa ve çırak sayısı alınan tedbirlerle sağlanan imkanlarla 700 binlere ulaştı. Mesleki eğitimde yapılan düzenleme 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinin asgari ücretin en az yüzde 30'unu, 12. sınıf öğrencilerinin asgari ücretin yarısı kadar maaş almasını sağlıyor. Tüm öğrenciler iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Ekonomik olarak tüm giderler devletimizce karşılanıyor. Öğrenciler mezun olduğu alanda yüzde 88 oranında istihdam ediliyor. Öğrencilerimize ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı sunuldu. Öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren haftanın 5 günü esnaflarımızla birlikte iş başı eğitimi yani uygulamalı eğitim alıyorlar. Hayatın bütün alanlarında çocuklarımız eğitim alıyorlar. Ayrıca bir günde okullarında teorik eğitim görüyorlar" dedi.

Ara eleman sorununun tamamen çözüme kavuşacağını belirten Kavuncu, "Meslek liselerinden öğrencileri işyerlerinde istihdam ederek ara eleman boşluğunu kapatıyoruz. Bu konuda devletimizin desteği vermiş olduğu desteklere çok teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerimizde gördük ki maaş alan sigortaları yatan, iş başında mesleğini öğrenen çırak, kalfa öğrenciler, gençlerimiz memnun. İş yeri sahipleri ekmek teknelerinde yeteri kadar çırak kalfa bulunduğu için memnun. Velilerimiz de çocuklarının öğrenirken meslek sahibi olup maaş alıp sigortalandıkları ve okul bitince iş bulabilecekleri için memnun, müşteri memnun, herkes memnun. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. AK Parti olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman esnaf ve vatandaşlarımız için çalışmaya onlarla bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bütün bu hayati reformlara imza atan en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, mesleki eğitimde reform niteliğindeki hizmetleri için Milli Eğitim Bakanız Prof. Dr. Mahmut Özer'e, iş dünyamıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çırak bulamıyorduk"

Sanayi sitesi esnaflarından İbrahim Çalış, işyerinde usta gözetimi denetiminde öğrencilere çıraklık eğitimi verdiklerini belirterek, "Daha önce iş yerinde çalışacak çırak bulamıyorduk. Şimdi Mesleki Eğitim Merkezleri'ne yönelik yapılan yeni düzenleme sayesinde daha rahat çırak bulabiliyoruz. Öğrencilerimizin sigortası Milli Eğitim Bakanlığı tarafın yatırılıyor. Asgari ücretin yüzde 50'si kadar da maaşlarını ödüyor. Bu maaşları teşvik olarak da devletimiz bize geri iade ediyor. Bu uygulamadan memnunuz. Öğrenciler meslek öğreniyor. Biz de meslek öğretiyoruz. Devamını diliyoruz. Bu uygulamayı hayata geçiren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir uygulama oldu" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz şimdi hem ustalarından meslek öğreniyor hem de lise diploması alıyor"

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz ise, "Haftada bir gün okula gelen öğrenciler haftanın diğer günlerinde işyerlerinde kendilerini yetiştiriyorlar. Bu sayede piyasanın yetişmiş insan gücü karşılanmış oluyor. Geçmiş yıllarda da benzer uygulamalar vardı. Yeni uygulamada öğrencilere lise diploması alma hakkı verildi. Bu da öğrencilerimizi meslek edinmeye doğru yöneltti. Öğrencilerimiz şimdi hem ustalarından meslek öğreniyor hem de lise diploması alıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Zaten sistem kalfalık ve ustalık belgesi almaya götüren bir sistem. Ayrıca diploma almaları da artı bir avantaj oldu. Meslek lisesi veya mesleki eğitim noktasında kendilerini en iyi şekilde yetiştiriyorlar. Okullarda bulamadıkları imkanı sanayi de buluyorlar" ifadelerini kullandı.

"5 gün işyerinde, 1 gün okulda eğitim görüyorlar"

Sanayici esnafından Kadir Ceylan ise meslek liseleri ve mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda devletimizin verdiği desteklere teşekkür ederiz. Daha önce ara eleman bulmak zordu. Çırak bulamıyorduk çalıştırmaya. Ama şimdi meslek lisesinden gelen öğrenciler haftada 5 gün işyerinde, haftada bir gün okulda eğitim görüyorlar. Hem meslek öğreniyorlar hem de diploma sahibi oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mertcan Tatlı, "Çıraklığa geçtiğim için memnun. Maaşım var. Sigortam var. Okul bittiğinde işim hazır. Ayrıca lise diploması için 2 saat eğitim alıyorum. Staj bittikten sonra ustam beni yanına almak istiyor. İşimde hazır" dedi.