Mersin Limanı'nda Tarifeler Üzerine Toplantı Gerçekleşti

Mersin Limanı'nda Tarifeler Üzerine Toplantı Gerçekleşti
Güncelleme:
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Mersin Limanı'ndaki fiyat tarifeleri ile ilgili tarafların katılımı ile bir toplantı yapıldı. Katılımcılar, tarifelerde düzenleme talep etti ve KOBİ'lerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO), ilgili tarafların katılımı ile limanda uygulanan tarifelerin görüşüldüğü toplantı yapıldı.

Mersin Limanı'ndaki fiyat tarifesinin ele alındığı toplantı, Mersin Uluslararası Liman İşletmesi (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla MTSO'da gerçekleştirildi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktoğ, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Aktaş'ın yanı sıra dış ticaret, gümrük, lojistik firmaları ile gemi hatları, dernek temsilcileri katıldı. Katılımcılar, liman yetkililerine tarifelerde düzenleme yapılmasını ve geçici olarak uygulamaya alınan 'pencere sistemi'nin kaldırılması yönünde taleplerini iletti.

"Yalnız büyük firmalar değil KOBİ'ler de desteklenmeli"

Toplantıda üyelerin taleplerini dile getiren MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, şunları söyledi:

"Mersin bir liman kenti ve kent ekonomisi için liman büyük önem taşıyor. Uygulanan tarifeler dış ticaret firmalarının rekabet gücünü olumsuz etkiliyor, ülke ticaretine zarar veriyor. Mersin iş dünyasının limana, limanın da Mersin iş dünyasına ihtiyacı var, birlikte hareket etmeliyiz."

Son bir iki yıldır yüklerin başka limanlara kayması nedeniyle Mersin liman hacminde düşüş yaşandığını söyleyen Çakır, bu durumun artmasının herkese kaybettireceğini, hedefin ise birlikte kazanmak olduğunu vurguladı. Uygulamalardaki farklılıklara da değinen Çakır, volümlü çalışan firmalara gösterilen ayrıcalıkların tüm firmalara tanınmasını beklediklerini belirterek, KOBİ'lerin büyütülmesi için de birlikte hareket etmenin önemini dile getirdi. Konuşmasını yaşanan sorunların yalnız Mersin değil bölgedeki illerin tamamının sorunu olduğunu hatırlatarak sürdüren Çakır, "Hedefimiz hep birlikte hareket ederek MIP'i dünyanın en büyük 50 limanı arasına yerleştirmek. Bu nedenle yakın temasta çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz yükün Mersin'e gelmesi"

Limanda yürütülen çalışmalar ve yapılan yeni yatırımlar hakkında bilgiler paylaşan MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, işlemlerinin tamamını Mersin üzerinden yapmayı taahhüt eden müşteriler için rekabetçi fiyatlar uygulama sözü verdi. Firmalara uygulanacak indirim teşvik sistemini önümüzdeki yıldan itibaren nakliye ve gümrük müşavirlerine uygulayacaklarını da bildiren Singh, hedeflerinin yükün Mersin'e gelmesini teşvik etmek olduğunu söyledi.

Görüşmede, sürecin ortak akılla yönetilmesi adına tarafların iki ayda bir düzenli olarak bir araya gelmesi kararlaştırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
