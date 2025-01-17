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Mersin'de Muz ve Mandalinada Yeni Çeşitler Tescillendi

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Mersin Erdemli'deki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 2 mandarin ve 4 muz çeşidini geliştirerek tescil etti. Vali Ali Hamza Pehlivan, bu türlerin tarım sektörüne kazandırıldığını açıkladı.

Muz ve mandalinada yeni çeşitler geliştirilip tescillendi

Mersin Erdemli'de bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalarla 2 adet mandarin ile 4 adet muz çeşidi geliştirilerek tescil edildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan :

"6 ürünün bütün işlemleri tamamlandı, tescili gerçekleştirildi"

"Bundan sonraki aşamada ürünlerin yaygın üretimiyle ilgili çalışmalar sürdürülecek"

MERSİN - Mersin Erdemli'de bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 2'si mandarin (mandalina) 4'ü muz olmak üzere 6 çeşit geliştirilip yetiştirilerek tescil edildi. 6 çeşidin tescil edilmesinin ardından biri keçi boynuzu olmak üzere 4 çeşit üzerinde de ise tescil için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de hem Turunçgil hem de muz gibi çeşitli türler üzerinde kaliteli ürün yetiştirerek ihracatı arttırma amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu çerçeve de mandalina ve muz üzerinde uzun süredir devam eden Ar-Ge çalışmalarında yeni çeşitler geliştirildi. Geliştirilen türlerden Mart ayına kadar ağaç üzerinde kalabilen Alarin ile Ocak ayında hasat edilen kalitesi ve aroması ihracata uygun olan çekirdeksiz tür Aladen isimli iki yeni mandalina tescillendi. Muz da ise Baba Baysal, Alata Barışı, Poyraz 46 ve Şeker Filiz adı verilen hem meyvesi kaliteli hem de kısa sürede hasada gelebilen ortalama bir hevenki 45 kilogram ürün verebilen çeşitler tescil edildi. Enstitüde düzenlenen toplantıda tanıtılan yeni ürünlerden muz ve mandalinanın hasadı ise Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından yapıldı.

"6 ürünün bütün işlemleri tamamlandı, tescili gerçekleştirildi"

Enstitüde bilim insanlarının çalışmasıyla 6 ürünün tescil aldığını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, bu ürünlerinden 2'sinin mandalina, 4'ünün de muz çeşidinden oluştuğunu söyledi.

Ayrıca çalışması devam eden biri keçiboynuzu,3'ü mandarin olmak üzere toplam 10 çeşit üzerinde değerlendirme toplantısı da yaptıklarını aktaran Vali Pehlivan," 6 ürünün bütün işlemleri tamamlandı, tescili gerçekleştirildi. Bugün itibariyle tarım sektörüne kazandırılmış oldu. Bu gerçekten önemli bir gelişme"dedi.

Yeni geliştirilen hem muzun hem de mandalinanın hasadını yaptıklarına değinen Pehlivan," Bütün denemeler yapıldı, bütün testlerden geçti. Hem de alanda dayanıklılık ve sürdürülebilirlikle ilgili de bilimsel araştırmalar yapıldı. Bugün itibariyle literatüre kazandırılmış oldu. Bundan sonraki aşamada ürünlerin yaygın üretimiyle ilgili çalışmalar sürdürülecek" diye konuştu.

Enstitünün ıslah çalışmaları ürün geliştirme çalışmaları yaptığına dikkat çeken Pehlivan," Burada ki gaye hem raf ömrü üzün hem de zararlılara karşı dirençli ürünler üretmek. Bu yeni türleri tercih edenler hem üretim hacminde artış elde edecekler hem de daha kaliteli bir ürün elde etmiş olacaklar. Bunun çiftçilerimize ve üreticilerimize olumlu yansıyacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Mersin'de Muz ve Mandalinada Yeni Çeşitler Tescillendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI - Ekonomi
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