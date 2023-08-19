Mersin'de Beyaz İncir Hasadı Başladı

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk hasadında 65 liradan alıcı bulan beyaz incirin şu an kilosu 35 ila 40 liradan satılması üreticiyi sevindirdi. İlçede bu yıl 30 bin ton incir rekoltesi bekleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk hasadında 65 liradan alıcı bulan beyaz incirin şu an kilosu 35 ila 40 liradan satılması üreticiyi sevindirdi. İlçede bu yıl 30 bin ton incir rekoltesi bekleniyor.

Türkiye'nin 12 ay boyunca üretim yapılabilen merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yaz ve kış her mevsim çeşitli ürünlerin hasat edildiği Mut ilçesinde başta kayısı, erik, zeytin, zeytinyağı, incir, nar olmak üzere birçok ürünü üreterek hem yurt içine hem de yurt dışına satılmasını sağlıyor. Kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede Mut beyaz incirinin hasadı devam ediyor. İlçede 8 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 30 bin ton rekolte bekleniyor. İlçede üreticinin önemli gelir kaynaklarından biri olan beyaz incir; rengi, aroması, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken, kilosunun 35 ila 40 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürdü.

Bu yıl 30 bin ton rekolte bekleyen üreticiler, "Güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. Sıcaklar başlamadan inciri toplamak zorundayız. Sıcağa kalırsak incirin sütü vücudumuzu yakıyor. Toplaması zor olmasına rağmen fiyatı 35 ila 40 lira olması bizi sevindiriyor. Fiyatlar geçen yıllara oranla çok çok iyi. İncir bu yıl altın yılını yaşıyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Piyasanın bu şekilde devam etmesi durumunda incirden bu yıl para kazanacağız" dediler.

İncir alımı yapan tüccarlar ise, "Bu yıl incir hasadı fiyatları iyi başladı. Kaliteli Mut incirine Türkiye'nin her tarafında rağbet fazla. Fiyatlar da çok iyi. Bir kova incir 10 kilo geliyor. 350 ila 400 lira gelir demek. Hem tüccar olarak biz hem de üretici fiyatlardan memnun" dediler.

İncirin bu yıl altın yılını yaşadığını söyleyen üretici Ali Kavalcı da, "İlk turfandasının kilosunu 65 liradan verdim. Şimdi ise kalitesine göre 35 ila 40 liradan satışını yapıyoruz. Bu şekilde devam etmesi halinde bu yıl incirin altın yılı olacak ve biz de emeğimizin karşılığını almış olacağız" diye konuştu. - MERSİN