Mersin Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası 1 Nolu Şube arasında, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesinde görev yapan toplam 572 kadrolu işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

İmzalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik makamında, Genel Sekreter Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ile Belediye İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya tarafından atıldı. İmza töreninde kadrolu işçiler de yer aldı.

Günlük ücretlerde yapılan yüzde 56'lık artış ve sosyal haklarda yapılan iyileştirmeler, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesinde görev yapan kadrolu personel arasında sevinç ve memnuniyet oluşturdu. Sözleşmeyle, MESKİ'de görev yapan 224 ve Büyükşehir Belediyesinde görev yapan 348 olmak üzere 572 kadrolu işçinin günlük ücretlerine yüzde 56 oranında artış yapıldı.Sözleşmeyle, Mersin Büyükşehir Belediyesinde 333,60 lira olan kadrolu işçi günlük ücreti 520,50 liraya yükseltildi. Yapılan artışla birlikte giydirilmiş aylık ortalama 12 bin 897 lira olan kadrolu işçi ücreti, aylık ortalama 18 bin 71 liraya yükseltildi.

1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ve 3 yıllık imzalanan sözleşme gereği kadrolu işçilerin ücretlerine ve tüm sosyal haklarına, enflasyondan etkilenmemeleri için, gerçekleşen yıllık enflasyon oranında her yıl artış da yapılacağı belirtildi. - MERSİN