Merkezi Şer'i Danışma Otoriteleri Toplantısı Türkiye'de düzenlendi

Merkezi Şer'i Danışma Otoriteleri (Centralised Shariah Advisory Authorities-CSAA) Toplantısı'nın beşincisi, bu yıl Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile birlikte Malezya Merkez Bankası (BNM) iş birliğiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, CSAA toplantısı; 15'e yakın ülkede mukim Merkezi Şer'i Danışma Otoriteleri, uluslararası standart belirleyici kurumlar ve çok taraflı kuruluşlar, deneyimli uzmanlar ve akademisyenler eşliğinde 6 Eylül'de hibrit bir şekilde gerçekleşti.

Açıklamada toplantıdaki açılış konuşmasına yer verilen TKBB Direktörü Fatma Çınar, Türkiye'de katılım bankacılığı, bir diğer adıyla "İslami bankacılık özel finans kurumları" adıyla 1985'te faaliyete geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Katılım finans kurumlarının bankacılık sektöründe aktif büyüklük açısından 2017'de yüzde 5 düzeyinde bulunan pazar payı, 2023'ün temmuz ayı itibarıyla yüzde 8,6'ya yükselerek 1,7 trilyon liraya ulaştı. Bugün itibarıyla ikisi dijital olmak üzere 8 üye katılım bankamız olup ve 19 bini aşkın sektör çalışanımız bulunmaktadır. TKBB olarak sektör temsilcileriyle birlikte katılım finans modelinin sürdürülebilir büyümesinin devam etmesini önemsiyor, sektörün dünya standartlarında finansal ürün ve hizmet sunması için özel bir gayret gösteriyoruz."

Çınar, 2018'de TKBB bünyesinde bağımsız bir Merkezi Danışma Kurulu'nun kurulması ile Türkiye'de İslami/katılım finansın gelişmesi anlamında önemli adımlar atıldığına dikkati çekti.

Çınar, "İslami/katılım finans sektörünü şer'i uyumluluk anlamında iyileştirme, düzenleme ve uygulama farklılıklarını en aza indirerek toplum içerisindeki pozitif algıyı artırma noktasında Merkezi Danışma Kurulu'nun önemli bir rolü ve katkısı bulunmaktadır. Küresel İslami/katılım finans sektörünü şer'i ilkelere riayet ederek istikrarlı bir biçimde büyütüp sürdürülebilir ve sağlam bir ekosisteme dönüştürmek hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

TKBB Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman da TKBB ile BNM'nin organize ettiği bu toplantının faydalı olmasını ve ufuklarını genişletip geleceklerine yön verecek sonuçlar elde etmesini temenni ettiğini aktararak, "Merkezi Şer'i Danışma Otoriteleri toplantısı, ülkelerimiz ve kurumlarımız arasındaki stratejik ağları daha da güçlendirmeyi ve merkezi şer'i makamlar arasında şer'i hükümlerin karşılıklı tanınmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bugünkü toplantıda, şer'i hükümler ve yeni ortaya çıkan konulardaki önemli gelişmelerin yanı sıra kuruluşumuzun yapısı ve temel referans şartlarına odaklanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

CSAA Toplantısı, 4 oturum şeklinde katılımcıların sunumları ve müzakereleri ile sona erdi.