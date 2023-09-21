Merkez'in faiz kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! Bloomberg 'Erdoğan onay verdi' manşeti attı

Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 30 seviyesine yükseltmesi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli Bloomberg, "Son karar, Erdoğan'ın parasal sıkılaştırmaya açıkça onay vermesinin ardından geldi" ifadelerini kullanırken, İngiltere merkezli Financial Times haberinde "Türkiye, yüksek enflasyonu azaltmak amacıyla faiz oranını yüzde 30'a yükseltti" diye yazdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Politika faizi, geçen ay beklentilerin üzerinde yapılan artışla yüzde 17,5'tan yüzde 25 düzeyine çekilmişti. 750 baz puanlık güncellemenin ardından, bu kez 500 baz puanlık artışa gidildi. Böylece bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verildi. Merkez'in faiz kararı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

BLOOMBERG: BÜYÜK BİR FAİZ ARTIRIMI DAHA

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırmaya devam ettiğini okurlarına duyurdu. Haberde, "Türkiye Merkez Bankası büyük bir faiz artırımı daha gerçekleştirdi" denildi.

"SIKILAŞMA DÖNGÜSÜ YOĞUNLAŞTI"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki Para Politikası Kurulu'nun, Bloomberg'ün anketine katılan çoğu ekonomistin tahminleri doğrultusunda gösterge faiz oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselttiği belirtildi. Üst üste dördüncü artışın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında yeniden seçilmesinin ardından başlayan sıkılaşma döngüsünü yoğunlaştırdığı vurgulandı.

"ERDOĞAN ONAY VERDİ"

Ayrıca, "Son karar, Erdoğan'ın parasal sıkılaştırmaya açıkça onay vermesinin ardından geldi." notu paylaşıldı. Ekonomistlerin, söz konusu artışın 2024 yılının ilk çeyreğinde, mart ayındaki yerel seçimlerden önce sonlandırılacağını düşündüğüne dair görüşleri paylaşılarak, "Seçimin ardından daha fazla faiz artışı beklenebilir" ifadesi kullanıldı.

CNBC: TEK HANELERE DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Faiz artış kararını duyuran CNBC, "Ankara çift haneli enflasyonla mücadele ederken, 500 baz puanlık sıçrama geldi." ifadesini kullandı. TCMB'nin faizi yükseltmeye başladıktan sonraki dönemde açıkladığı orta vadeli ekonomi programında enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesinin hedeflendiği anımsatıldı. Yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 65 olduğu da aktarıldı.

FİNANCİAL TİMES: ENFLASYONU AZALTMAK İÇİN FAİZ YÜKSELTİLDİ

İngiltere merkezli Financial Times, "Türkiye, yüksek enflasyonu azaltmak amacıyla faiz oranını yüzde 30'a yükseltti." diye yazdı. Türkiye'nin, yüzde 60'a yaklaşan enflasyonu dizginleme hamlelerini hızlandırdığı, haziran ayından bu yana dördüncü kez faiz artışına gidildiği belirtildi.

ERDOĞAN SIKI PARA POLİTİKASINI DESTEKLİYOR

500 baz puanlık artışın, ekonomistlerin tahminleriyle uyumlu olduğuna işaret edilerek şöyle denildi; "Perşembe günkü faiz artışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu önünde sıkı para politikasına desteğinden birkaç hafta sonra geldi."

YABANCI YATIRIMCILARI ÇEKMEYİ AMAÇLIYORLAR

Erdoğan'ın, mayıs ayında yeniden seçilmesinin ardından atadığı ekonomi yönetim ekibinin, Türkiye'nin enflasyonla mücadele etmek için düğmeye bastığı ve yabancı yatırımcıları çekmeyi amaçlayan bir dizi başka adım da attığı kaydedildi. Fransa merkezli haber ajansı AFP de enflasyonla mücadele için faizin yüzde 30'a çıkarıldığını son dakika notuyla duyurdu.