Merkez Bankası Faiz Düşürdü: Dolar ve Euro Kuru Yükselişe Geçti Ekonomi Haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini yüzde 13’e indirmesinin ardından; dolar 18,11 TL’ye, euro 18,42 TL’ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini yüzde 13'e indirmesinin ardından; dolar 18,11 TL'ye, euro 18,42 TL'ye yükseldi. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Kurul, politika faizini 100 baz puan indirdi. PPK'nın faiz indirimi yönündeki kararına piyasalar hemen tepki verdi. Dolar ve euro kuru yükselişe geçti. Sabah 18,96 seviyesinde olan dolar yükselerek, aralık ayından bu yana ilk kez 18 TL seviyesini aştı ve 18,11 TL'ye yükseldi. Güne 18,25'ten başlayan euro ise hızla 18,42 TL'ye çıktı. Kaynak: ANKA / Ekonomi Ekonomi Haberler

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