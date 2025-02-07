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Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

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Yıl sonu için enflasyon tahmini orta noktası yüzde 21 seviyesinde olan Merkez Bankası'nın değişiklik yapıp yapmayacağı takip ediliyordu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, orta vadeli tahminlerine ilişkin para politikasında sıkı duruşun süreceğini belirtti. "2025 yıl sonunda enflasyon tahminimiz %24 oldu; 2026 yılında ise 12 olan tahmini koruduk" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk 'Enflasyon Raporu'nu açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor. Piyasa fiyatlamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025'te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor.

"GÖSTERGELER İKTİSADİ FAALİYETTE TOPARLANMAYA İŞARET EDİYOR"

Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor. Korumacı eğilimlerin artması ve jeopolitik riskler büyüme üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor. Talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde. Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengeli seyir sürecek.

"CARİ AÇIKTA ARTIŞ BEKLİYORUZ AMA SINIRLI OLACAK"

Cari işlemler dengesindeki olumlu seyir devam ediyor. Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz, ancak söz konusu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacaktır.

Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu. Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ana eğliim ocak ayında öngörülerle uyumlu olarak yükseldi. Enflasyonun ana eğiliminin ilk çeyrekteki artış sonrası ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını öngörüyoruz.

"KİRA ENFLASYONU YAVAŞLIYOR"

Hizmet enflasyonu kademeli olarak güç kaybediyor. Hizmetlerde yıllık bazda düşüş sürüyor. Kira enflasyonu yüksek olmakla beraber yavaşlama eğiliminde. Yenilenen kira sözleşmelerindeki artış oranı düşüyor. Sözleşmelerindeki artış oranının mevcut yıllık kira enflasyonunun altında kaldığını görüyoruz.

"BEKLENTİLERDEKİ DÜZELME DEVAM EDECEK"

Üretici enflasyonundaki zayıflama temel mallarda enflasyonu olumlu etkiliyor. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğiliminde. Son dönemde, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerindeki gerilemenin belirginleştiğini izliyoruz. Para politikasındaki kararlı duruşumuzla, beklentilerdeki düzelme devam edecek.

"SIKI PARASAL DURUŞU KORUYORUZ"

Sıkı parasal duruşu koruyoruz. Parasal aktarım etkinliğini makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle destekliyoruz. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi, Türk Lirası'na geçişi ve tasarrufları desteklemeyi sürdürüyor. Tüketici kredi büyümesinin ılımlı patikada kalmasını sağlayacağız. Politika faizindeki 5 puanlık indirim mevduat ve kredi faizlerine beklentilerimizin üzerinde yansıdı.

KKM'NİN PAYI YÜZDE 5 SEVİYESİNE GERİLEDİ

TL varlıklara olan ilgi ve güven devam ediyor. TL mevduatın payı yüzde 60'a yaklaşırken, KKM'nin payı yüzde 5 seviyesine geriledi. KKM'nin mevcut seviyesi düşünüldüğünde, bu uygulamayı yıl içerisinde tüzel kişileri önceleyecek şekilde sonlandırmayı planlıyoruz.

Sermaye girişlerindeki olumlu seyir devame ediyor. Önümüzdeki dönemde sermaye girişleri küresel gelişmelere bağlı olarak oynaklık gösterebilir.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

2025 yıl sonu enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 için yüzde 12 tahminini koruduk, 2027'de yüzde 8'e gerilemesini tahmin ediyoruz. Alt ve üst sınır 2025 için yüzde 19 ve 29, 2026 için ise yüzde 6 ve 18'e karşılık gelmektedir.

ENFLASYONDA ORTA VADE HEDEFİ YÜZDE 5

Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun ana eğilimindeki gerileme 2025 yılında da devam edecek. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıyusuf kılıç:

kira enflasyonu yavaşlıyor mu dedi ağalarimiz bizlerle egleniyi??

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Haber YorumlarıMustafa Ozdil:

12 ay boyunca 24 mü yani bu pahalılıkta sürekli pahalanıyor herşey

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Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

size gore Türkiye'de enflasyon bile yok. utanmazlar. verirken kaşıkla alırken kazanla. elbet bu devran dönecek

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Haber YorumlarıCece Cece:

yemin ediyorum resmen dalga geçiyor insanla buna kadir inanır bile inanmaz

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Haber YorumlarıF. Güler:

hay yalanınıza sokayım sizin enflasyon kira enflasyonu zayıflıyormuş hadi ordan götoşlar sıçtınız ülkenin anasını

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Ya o kadar yalancısınız ki size oy verenler sizin için utansın.

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Haber YorumlarıBatuhan Akca:

ulan millet faize köle oldu herkes kan ağlıyor ek hesap faizleri kredi kartı faizleri ödenmeyen krediler...

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Haber YorumlarıMehmet Uçar:

ocak ayı %5 olmuşken komik bir tahmin biz onu %40 a güncelleyelim nasıl olsa merkez bankası enflasyon tahminini son 15 yıldır hiç tutturamadi :)

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Kime göre 24? Tuik nereden alışveriş yapıyorsa adresini de paylaşın lütfen.

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Haber YorumlarıMurat Kara:

yav he he

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