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Bankalar arasındaki rekabetle birlikte, özellikle kamu çalışanlarına ödenen maaş promosyon anlaşmalarında ciddi artışa neden oluyor. Son olarak İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün promosyon ihalesini 3 yıllık 89.500 TL teklif ile Ziraat Bankası kazandı. Emsal olacak karar, tüm memurların promosyonu etkileyecek.

Kamu çalışanlarının maaş promosyonlarında tarihi rekor haberi geldi. İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği son ihalede Ziraat Bankası, Türkiye'nin en yüksek promosyon rakamıyla ihale sürecini kazandı.

89 BİN 500 TL MAAŞ PROMOSYONU ÖDENECEK

Ziraat Bankası'nın 89.500 TL'lik maaş promosyonu teklifi, tarihe geçerken; bu miktar ilçedeki tüm öğretmenlere ödenecek. Tuzla İlçe Milli Eğitim bünyesinde 3281 personel bulunurken 3 yıl boyunca maaş, ek ders ve diğer ek ödemelerini ilgili bankadan alacaklar. Bu gelişme, kamu çalışanları için maaş promosyonlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

RAKAMLAR DAHA DA ARTABİLİR

Bankalar, kamu personelinin maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için cazip teklifler sunarken, yapılan anlaşmalarda rekor seviyede rakamlar gündeme gelmeye başladı.

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Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Öncelikle memur olmak isteyen gitsin KPSS kazansın. İkinci olarakda 90 bin dalga mı geçiyorlar her yıla en az bi maaş verilmeli 180-200 binden aşağı olmama lı promosyon. Son olarakda sadece memurlara değil ülkemizdeki bütün çalışanlara bu promosyon verilmeli. Çoğu patron kendi alıp atıyor cebine

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Haber YorumlarıOsman KAYA:

KAMUDA HALEN TAŞERON OLARAK ÇALIŞIYORUM BUGÜNE KADAR HİÇ BİR HAKTAN FAYDALANMADIM ASGARİ ÜÇRET MAAŞ ALIYORUM MUBAREK GÜN SENELERCE BİZE BUNU REVA GÖRENLERDE BENİM YAŞADIĞIMI YAŞAMADAN ÖLMESİN HAKKIM HARAM OLSUN SENDİKA YOK PROMOSYON YOK İKİ DUDAK ARASINDA ÇALIŞIYORUZ MEVLAM AYNISINI BİZE YAŞATANLARA VE ÇOCUKLARINA NASİP ETSİN

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Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Bi de utanmadan halen taşerondayım demiş ne bekliyodun taşerondan seni devlet memuru yapmalarını mı utanmıyor musun git kpss kazan burda ağlayacağına

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Haber YorumlarıNoktaa:

Manipüle etmeye çalışmayın en az 120.000 TL olması lazım o kadar memurlar üzerinden para kazanıyor bankalar en son 12.000 TL iken maaşlar 27.500 TL promosyon verildi

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

abartin tabi sizinde mi çıkarınız var nedir anlamadım.bundan 3-5 yıl önce maaşın üç katını veriyorlardı en az.simdi iki katı bile değil çok bi paraymis gibi şişiriyosunuz bide.

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

memura verilen seyyanen zam söz verildiği gibi emekliye de verilecekti ama sözler tutulmadı.

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

yine memurun hakkını peşkeş çekmişler bankalara.. bu anlaşmayı yapanlar el altından ne götürdü araştırılsın

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Duzgun Ulkelerde Isverenler, Calisanlarinin Kendine Ait Banka Hesaplarina Para Giris-Cikislari Yapar..TC Ciftliginde de Isverenlerin Istedikleri ve Controlundeki Banka Hesaplarini Dayatarak Para Giris-Cikislarini Yaparak Bankanin Butun Promosyonlarini Kendi Menfaatlerine Ceviriyorlar..Calisanlar Neden Bu Bozuk Hak Yiyen Duzene Sessiz Kaliyor ???...

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