Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor
Bankalar arasındaki rekabetle birlikte, özellikle kamu çalışanlarına ödenen maaş promosyon anlaşmalarında ciddi artışa neden oluyor. Son olarak İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün promosyon ihalesini 3 yıllık 89.500 TL teklif ile Ziraat Bankası kazandı. Emsal olacak karar, tüm memurların promosyonu etkileyecek.
Kamu çalışanlarının maaş promosyonlarında tarihi rekor haberi geldi. İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği son ihalede Ziraat Bankası, Türkiye'nin en yüksek promosyon rakamıyla ihale sürecini kazandı.
89 BİN 500 TL MAAŞ PROMOSYONU ÖDENECEK
Ziraat Bankası'nın 89.500 TL'lik maaş promosyonu teklifi, tarihe geçerken; bu miktar ilçedeki tüm öğretmenlere ödenecek. Tuzla İlçe Milli Eğitim bünyesinde 3281 personel bulunurken 3 yıl boyunca maaş, ek ders ve diğer ek ödemelerini ilgili bankadan alacaklar. Bu gelişme, kamu çalışanları için maaş promosyonlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
RAKAMLAR DAHA DA ARTABİLİR
Bankalar, kamu personelinin maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için cazip teklifler sunarken, yapılan anlaşmalarda rekor seviyede rakamlar gündeme gelmeye başladı.