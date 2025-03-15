Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Kamu çalışanlarının maaş promosyonlarında tarihi rekor haberi geldi. İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği son ihalede Ziraat Bankası, Türkiye'nin en yüksek promosyon rakamıyla ihale sürecini kazandı.

89 BİN 500 TL MAAŞ PROMOSYONU ÖDENECEK

Ziraat Bankası'nın 89.500 TL'lik maaş promosyonu teklifi, tarihe geçerken; bu miktar ilçedeki tüm öğretmenlere ödenecek. Tuzla İlçe Milli Eğitim bünyesinde 3281 personel bulunurken 3 yıl boyunca maaş, ek ders ve diğer ek ödemelerini ilgili bankadan alacaklar. Bu gelişme, kamu çalışanları için maaş promosyonlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

RAKAMLAR DAHA DA ARTABİLİR

Bankalar, kamu personelinin maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için cazip teklifler sunarken, yapılan anlaşmalarda rekor seviyede rakamlar gündeme gelmeye başladı.