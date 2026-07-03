Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Kaya: 'Kamu çalışanlarının alım gücünü artıracak kalıcı politikalar hayata geçirilmeli'

Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Osman Kaya, memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik artışın hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını söyleyerek, kalıcı ekonomik düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Osman Kaya, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik artışın hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını savunan Kaya, refah payı ve eşel mobil sistemi başta olmak üzere kalıcı ekonomik düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Aylık enflasyonun yüzde 0,99, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 17,76 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Kaya, bu rakamların kamu çalışanlarının günlük yaşamda karşı karşıya kaldığı ekonomik tabloyu tam olarak yansıtmadığını savundu. Özellikle kira artış oranlarının memur maaş zamlarının üzerinde seyrettiğini belirten Kaya, maaş artışlarının çalışanların hesaplarına geçmeden etkisini kaybettiğini dile getirdi. Enflasyon farkının maaş zammı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kaya, bunun yalnızca geçmiş 6 aylık dönemde yaşanan alım gücü kaybının gecikmeli telafisi niteliğinde olduğunu söyledi. Kamu çalışanlarının refah seviyesinde herhangi bir iyileşme yaşanmadığını ifade eden Kaya, maaşların enflasyona otomatik olarak endekslenmesini sağlayacak eşel mobil sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu çalışanlarının açıklanan enflasyon oranlarıyla değil, market fiyatları, kira bedelleri ve artan faturalarla mücadele ettiğini belirten Kaya, gıda, ulaşım, enerji, eğitim ve sağlık harcamalarındaki yükselişin alım gücünü her geçen gün daha da azalttığını kaydetti. Birçok memurun maaşıyla kira, temel ihtiyaçlar ve çocuklarının eğitim giderlerini karşılamakta zorlandığını ifade eden Kaya, ay sonunu getirebilmek için kredi kartı ve banka kredilerine başvuran kamu çalışanlarının sayısının arttığını söyledi. Ekonomik kaygılar altında görev yapan kamu çalışanlarının motivasyonunun ve çalışma veriminin olumsuz etkilendiğini belirten Kaya, çözümün yalnızca enflasyon farkıyla sınırlı maaş artışları olmadığını dile getirdi.

Kaya, kamu çalışanlarının alım gücünü artıracak kalıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, refah payı verilmesi, vergi yükünün hafifletilmesi, sosyal hakların güçlendirilmesi ve ücret politikalarının günümüz ekonomik şartlarına göre yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu. Kamu çalışanlarının yalnızca enflasyona karşı korunmasının yeterli olmadığını vurgulayan Kaya, ülkenin büyümesinden ve refahından hak ettikleri payı almaları gerektiğini belirterek, kamu çalışanlarının ekonomik haklarının geliştirilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı