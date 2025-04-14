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Mehmet Şimşek: Türkiye olumlu ayrışacak

Mehmet Şimşek: Türkiye olumlu ayrışacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık ve küresel ticaret savaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. Düşen petrol fiyatlarının Türkiye'nin cari açığına olumlu yansıyacağını belirtirken, "Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan son dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin Orta Vadeli Program'a (OVP) olumlu yansıyacağını belirterek cari açığın sürdürülebilir seviyede kalacağını kaydetti.

Bakan şimşek açıklamalarına şöyle devam etti: Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti.

"ÜLKEMİZ OLUMLU AYRIŞACAK"

Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmak suretiyle kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz.

Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz.

Mehmet Şimşek: Türkiye olumlu ayrışacak

Mehmet Şimşek: Türkiye olumlu ayrışacak

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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