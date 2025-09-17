Mehmet Faruk Ertekin: Orta Doğu'nun en büyük fintech etkinliği geleceğin teknoloji

Orta Doğu'nun en büyük fintech organizasyonu olan Money 20/20 Riyadh, küresel ölçekte dikkat çekiyor. Etkinlik, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde ödeme sistemleri, dijital bankacılık, blockchain ve yapay zekâ teknolojilerinin ön planda olduğu bir platform sunuyor. Haberler.com Uluslararası Ekonomi Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin, programda edindiği gözlemleri Haberler.com ekranlarında paylaştı.

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ BURADA TANITILIYOR"

Ertekin, etkinliğin önemini şu sözlerle anlattı:

" Orta Doğu'nun en büyük fintech etkinliği bu. Suudi Arabistan 2030 Vision programı kapsamında özellikle fintech ödeme sistemleri, elektronik ödeme sistemleri, yapay zeka, teknoloji gibi birçok alanda güçleniyor. Bu programın en büyük özelliği geleceğin teknolojisi burada. Açıkçası ben de gelmeden önce bu kadar hayatımızı etkileyen teknolojilerin geri planda nasıl çalıştığını çok iyi bilmiyorduk."

"TÜRKLERİ ÖZELLİKLE TERCİH EDİYORLAR"

Etkinliğin Türkiye'ye yansımalarına değinen Ertekin, "Türkiye ara ara Orta Doğu'yla bazı ülkelerle farklı problemler yaşasa da İslam dünyasının Avrupa'ya açılan kapısı. Birçok firmanın Türk yöneticilerle çalıştığını gördüm. Türklerin teknolojiye çok hızlı adapte olduğunu özellikle vurguladılar. Şu an dünyada elektronik para ödemelerinde Türkler ilk 10 sırada" dedi.

"HELAL SERTİFİKALI HİSSE SENETLERİ DÜNYADA İLK"

Ertekin, etkinlik alanında dikkatini çeken girişimlerden birini de paylaştı:

"Arkamdaki yer mesela Türk ortaklı, helal sertifikası olan hisse senetleri satıyor. Dünyada şu an online olarak helal sertifikası olan hisse senetlerini istediğimiz borsadan satın alabiliyoruz. Bunun gibi yüzlerce startup burada yer alıyor."

"70'TEN FAZLA YENİ TEKNOLOJİ İLK KEZ TANITILIYOR"

"Yaklaşık 70 tane daha önce dünyada kullanılmayan yeni teknolojinin burada ilk defa tanıtımı yapılıyor. En önemli özellik ödeme sistemleri. Elektronik ödemeler, paranın güvenliği, hızlandırmak ve kolaylaştırmak üzerine çok büyük yenilikler var. Burada projesini tanıtan bir genç üçüncülük ödülü aldı, 2000 dolar kazandı. Yani fintech, bankaların geri planındaki tüm sistemleri kapsıyor."

"TÜRKİYE YA ÜRETECEK YA DA MÜŞTERİ OLACAK"

Yeni teknolojilerden örnek veren Ertekin, Türkiye'de hayata geçen bir uygulamayı anlattı:

" Türkiye'de ilk yapay zekâlı süpermarket açılmış. Amazon Go'nun birebir aynısı. İçeriye girip hiç kimseyle konuşmadan, kredi kartı bile kullanmadan sadece uygulama indirerek alışveriş yapabiliyorsunuz. Türkiye ya teknolojiyi üretecek, dünyaya satacak ya da müşterisi olacak. Türkiye'nin teknolojiyi üretip dünyaya satması için çalışıyoruz."

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN VARLIĞI KRİTİK"

Türk iş insanlarının katılımına dikkat çeken Ertekin, "Türkiye standı olarak sadece 3 tane var. Onlar da Arap ortaklı. Yaklaşık 150 Türk iş insanı katılımcı olarak gelmiş. 3 civarında Türk startup da burada yer alıyor. Ancak etkinlik ağırlıklı olarak Orta Doğu firmalarına ait" ifadelerini kullandı.

"RİYAD VE DUBAİ TEKNOLOJİDE ÖNE ÇIKIYOR"

Orta Doğu genelini değerlendiren Ertekin, şunları söyledi:

"Riyad şu an Dubai'ye rakip olmak için bu fuarı aldı. 2034 Dünya Kupası'nda bugüne kadar hiçbir kupada olmayan teknolojileri kullanmayı planlıyorlar. Stadyumlarda bile ödeme ve biletleme sistemleri bu teknolojilerle yapılacak. Özellikle Riyad ve Dubai şu an teknolojide dünyanın önde gelen yerlerinden. Türkiye'ye bu üç ülke ağabey rolü biçiyor, Türk iş insanlarına büyük saygı var."

"TÜRK İŞ ADAMLARI DAHA FAZLA YER ALMALI"

Son olarak Türk iş dünyasına çağrıda bulunan Ertekin, "Türkiye'de son yıllarda finansal zorluklar olsa da iş adamlarımızın Ortadoğu'ya daha sık gelmesi gerekiyor. Burada dostluk ilişkileri çok önemli. İş birliği sadece işte değil, sosyal bağlarla güçleniyor. Biz de Haberler.com olarak Türk iş dünyasına bu bağlantıları aktarmak için buradayız" dedi.