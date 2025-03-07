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Maydonoz Döner Yeni Şubelerle Büyümeye Devam Ediyor

Maydonoz Döner Yeni Şubelerle Büyümeye Devam Ediyor
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TMSF yönetimindeki Maydonoz Döner, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yeni şubeler açmayı sürdürüyor. Mart ayında da yeni şube açılışları planlanıyor, toplam şube sayısının 400'ü geçmesi hedefleniyor.

TMSF yönetimindeki Maydonoz Döner yeni şubeler açmaya devam ediyor. Yatırımcılar, franchise için başvuru yapmaya devam ederken, Mart ayında da yeni şubelerin açılacağı belirtildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner yeni şubeler açmaya devam ediyor. Yatırımcılar, franchise için başvuru yapmaya devam ederken, Mart ayında da yeni şubelerin açılacağı belirtildi.

Mart ayında da yeni şubeler açılacak

Şubat ayında mahkeme kararıyla TMSF'nin yönetmeye başladığı marka, bu süre zarfında Türkiye'nin farklı şehirlerinde 10 yeni şube açtı. İzmir, Sivas, Bolu, Adıyaman, Balıkesir (2), Mersin, Konya, Nevşehir ve Şanlıurfa'da şubeler açan Maydonoz Döner, mart ayında da büyüme hedefi doğrultusunda 400'ü geçen şube sayısını daha da artırmak istiyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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