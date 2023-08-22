Mavi yolculuğun merkezinde hayalet ağ temizliği

Hayalet ağlar mavi vatani tehdit ediyor

MUĞLA - Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muğla kıyılarında bulunan hayalet ağlar temizleniyor. Vatandaşların bilgilenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 'Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları Farkındalık' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte denizlerde bulunan hayalet ağlar ve denizlerde yetişen istilacı balıklar hakkında sunum yapıldı. Denizlerde bulunan istilacı hayvanlar ve zararları hakkında uzmanlar tarafından bilgiler verildi.

"Mavi vatan ve balıkçılık tehlikede"

Türkiye'de Tarım ve Orman il Müdürlüğü bünyesinde tek dalış timinin Muğla'da olduğunu belirten Muğla Tarım il Müdürü Barış Saylak, "Büyük bir istihdam sağlayan, artı değeri çok fazla olan, bu sektör ve ilimiz mavi vatanı, mavi vatan sınırları büyük tehditler altında. Bugünkü bu toplantının, bu arayış konferansının bütün altında yatanlar bunlar. Şimdi böyle deyip geçemeyiz. Önümüzdeki süreçte nereye evriliyoruz? Küresel iklim krizinin ortaya koyduğu ekstrem hava olayını, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi vesaire gibi pek çok etmen artık bizim o kıyı balıkçılarımızın avladığı ahtapotu da efendime söyleyeyim kalamarımızı da mercanlarımızı, antenli mercanlarımızı, çipurularımızı, levreklerimizi, barbunumuzu tehdit ediyor. Son yıllarda avcılıkla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Şimdi evvel emirde, bu mavi vatanı tehdit eden biraz önce işte yüzlerce ton Sahil Güvenliğin çok değerli dalış dinleriyle, sahil güvenlik Komutanlığımızın, yeri geldiğinde İl Emniyet Müdürlüğümüzün kurbağa timi, dalış timi ve il Müdürlüğümüz Türkiye'de bir ilktir. Altını özellikle çizmek isterim sadece Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün on iki kişilik bir dalgıç ekibi vardır. 2022 yılında 6 kişiyle bunun nüvesini oluşturduk. 2023 yılının ilk yarısındaki eğitim çalışmalarıyla bu sayı 12'ye çıktı. Sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için denizlerin temiz olması gerekiyor. Çöpten çareden arındırılması gerekiyor. Kirleticilerin kaynağında durdurulması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan ve Balıkçılık Su ürünleri Genel Müdürlüğümüzden zaten ilktir. 140 metreye kadar bir su altı droneyi bize Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle temin edilmiştir" dedi.

"Amatör Balıkçılık turizme ve ekonomiye katkı veriyor"

Denizlerin hayalet ağlardan korunması gerektiğini dile getiren Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay" Denizlerdeki o hayalet ağalar kendi elimizle yapılmış şeyler. Yani balıkçılarımız son derece bu konuda hassas olabiliyor. Ama amatör balıkçılarımız biraz daha hassas olacak. Çünkü amatör balıkçıların profesyonel yapanları gene gayet iyi. Onlar hani denizden bazen balık bile almıyorlar. Tekrar yakalayıp bırakıyorlar. Hatta tentürdiyot sürüp bırakıyorlar. Bu bölgede amatör balıkçılık da son derece önemli. Turizme de, ekonomiye de büyük katkı veriyor. Onları inkar edecek değiliz, ama bir de mesela çok ilginç, benim çok şaşırdığım bir konuyu burada anlatmak istiyorum. Ankara'daki Hirfanlı Barajı. Burada hayalet ay temizliği yapalım mı yapmayalım mı diye düşünüyorduk. Yapalım dedik. Ne çıkar? İşte orada kerevit var. Bunları kullanılan sepetlerden var. O sepetleri temizleriz dedik. Temizledik. Toplam 25 bin tane sepet çıktı. Yani altı tamamen neredeyse sepetle döşenmiş bir vaziyette duruyormuş. Biz suya baktığımız zaman işte tertemiz bir mavilik görüyoruz içinde canlar yaşıyor diye düşünüyoruz. Bazen de kızıyoruz. ya balık bitti kalmadı. Ama içine bıraktığımız av araçları devamlı bulunduğu sürece orada diğer canlıları öldürüyor. Yani en büyük hayalet av hayali avcılık ağ dememizin sebebini oraya takılan bir canlıyı yemek için diğer gelen canlılar da takılıyor ve orada durduğu sürece o avcılığın devam etmesi. Bunun da farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz etkinlik de bunlardan bir tanesi. Denizlilerimizin altını temizlesek demek ki 25 bin adet değil, 25 milyon adet belki hayalet ağ çıkacak. Dolayısıyla bu konuda ne kadar farkındalık oluşturursak, ne kadar birlikte hareket edersek ve denizlerimizdeki sularımızı temizlersek, hem gelecek için, hem çevremiz için, hem de çocuklarımız için çok daha iyi olacak" dedi.

Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü toplantı salonundan sonra Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde deniz altından çıkarılan hayalet ağlar, deniz kestaneleri ve deniz altındaki istilacı türlerden fotoğraf sergisine Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Muğla Tarım ve Orman il Müdürü Barış Saylak, STK temsilcileri ve balıkçılar katıldı.