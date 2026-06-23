Yalova'da açılan merkezle balıkçılık denetimi 24 saat izlenecek

Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi, Türkiye'deki denizlerde ve uluslararası sularda balıkçılığın sürdürülebilirliği, su ürünlerinin korunması ve özellikle kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesinde kritik bir görev üstleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Yalova'da açılışı gerçekleştirilen Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi, balıkçılığın sürdürülebilirliği, su ürünleri kaynaklarının korunması ve denetim kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Biyolojik çeşitliliği, üretim kapasitesi ve stratejik konumuyla Türkiye için son derece önemli bir deniz alanı olan Marmara Denizi kıyısında kurulan merkez, yürüteceği izleme, kontrol ve denetim faaliyetleriyle yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte de kritik bir görev üstleniyor.

Uluslararası nitelikte hizmet verecek merkez, denizlerdeki balıkçılık faaliyetlerini gemi izleme cihazları ve balıkçı barınaklarında yer alan kamera sistemleri aracılığıyla 24 saat kesintisiz takip edebiliyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Erdal Üstündağ, AA muhabirine, merkezin Marmara Denizi'ne kıyısı olan yerlerle birlikte Türkiye'nin tümüne hizmet vereceğini söyledi.

Üstündağ, "Bu merkezde su ürünleri faaliyetlerinin izlenmesi, takibi yapılacak ve bu merkez Marmara Denizi'nde su ürünleri avcılığı sırasında herhangi bir ihlal tespit edildiğinde yine bu merkezde bulunan ekiplerimiz tarafından doğrudan denetim ve kontroller gerçekleştirilecek. Eğer Karadeniz, Akdeniz gibi başka bir denizimizde ihlal tespit edilirse de bu illerdeki ekiplerimiz bu merkezden uyarılarak denetim ve kontrollerini yapmaları sağlanacak. Bu anlamda da Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki en büyük merkezlerden biri burası." diye konuştu.

12 metre ve üzeri teknelerin BAGİS cihazları modernize ediliyor

Bakanlığın 2016 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında 12 metre ve üzerindeki balıkçı teknelerinin takibi ve izlenmesi için Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi'ni (BAGİS) devreye aldıklarını hatırlatan Üstündağ, cihaz sayesinde nerede olduklarını anlık olarak takip ettiklerini ifade etti.

Üstündağ, "Şu anda balıkçılık sezonu dışında olduğumuz için gemilerimizi barınaklarda görüyorsunuz ama sezon içerisinde bunlar avcılık yaptıkları bölgelerde geminin cinsine, hareketlerine göre hangi avcılığı yaptığını da tahmin edebiliyoruz. 2016 yılında balıkçı gemilerine sistemi bakanlığımız ücretsiz monte etmişti. Tabii aradan 10 yıl geçince bu cihazların modernizasyonu ihtiyacı doğdu. BM Tarım Örgütü ve Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) ile yürütülen küresel çevre fonundan proje desteği alarak BAGİS cihazlarını yenilemeye başladık. İlk etapta 19 metre ve üzeri balıkçı gemilerinin cihazlarını ücretsiz değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Barınaklar ve bakanlığa ait tekneler kameralarla anlık görüntüleniyor

Merkezde sadece balıkçı teknelerinin takibinin yapılmadığını, aynı anda balıkçı barınakları ile denetim çalışmalarını yürüten teknelerin de kameralarla anlık görüntülerinin merkez tarafından izlenebildiğini söyleyen Üstündağ, şunları kaydetti:

"Bu amaçla burada kamera sistemi oluşturuldu. Ekranda da görüldüğü gibi hem balıkçı barınaklarında hem de bakanlığımızın sahip olduğu kontrol gemilerinde kamera sistemimiz var. Ayrıca, avcılık sezonu içerisinde de bu barınaklarımızda karaya çıkarılan ürünleri görmüş olacağız. Yine bu merkezde kurulmuş bir radar sistemi ile Yalova'ya yakın olan bölgedeki deniz alanları taranarak deniz taşıtlarının faaliyetlerini takip edebiliyoruz. Bunun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının deniz emniyeti için kullanmış olduğu ve 15 metre üzeri balıkçı gemilerinde olması gereken Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) cihazlarından gelen konum verilerinden de faydalanıyoruz."

Nesli tehlikede olan canlılar için kurtarma ve rehabilitasyon merkezi kurulacak

Merkezin hemen yanında yine Türkiye'de ilk olacak Sucul Canlıları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de kurulacağına vurgu yapan Üstündağ, Türkiye'nin sucul canlıların korunması ve rehabilitasyonu alanında uluslararası ölçekte örnek bir tesise sahip olacağını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu ünitede de el konulan, yardıma ihtiyacı olan, yaralanan deniz canlılarının kurtarma ve rehabilitasyon işlemleri yürütülecek ve tekrar doğal ortamına kazandırılması sağlanacak. Bu merkezimiz, bu izleme merkezi gibi ülkemizdeki ilk merkezlerden biri olacak ve özellikle nesli tehlikede olan hassas türlerin korunması anlamında çok önemli bir görev yürütmüş olacak.

Sucul Canlıları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimiz, yine izleme merkezimizde olduğu gibi sadece bu ile veya bölgeye hizmet vermeyecek, tüm Türkiye'ye hizmet verecek. Tüm Türkiye'den yardıma ihtiyacı olan su canlıları buraya getirilerek burada bakımları, tedavileri gerçekleştirilecek ve tekrar doğal ortamlarına bırakılmaları sağlanmış olacak."

Merkez, Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki tek tesis özelliğine sahip

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise merkezin hizmete girmesiyle balıkçılık faaliyetlerinin izlenmesi, yasa dışı avcılığın önlenmesi, deniz ekosisteminin korunması ve sahadaki denetim birimlerinin koordinasyonu açısından daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşulacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Marmara Denizi'ndeki balıkçılık avcılığının kontrolü sıkı bir şekilde tesisimiz tarafından yapılmakta. Tabii ki denizlerimiz ve avcılığını yaptığımız ürünlerimiz bize miras değil, özellikle gelecek nesillerin emaneti olarak gördüğümüz ürünler. Bu anlamda da gelecek nesillere aktarılabilecek Marmara Denizi'ndeki ve ülkemizin tüm denizlerindeki biyoçeşitliliği, aynı zamanda doğru avlanma yöntemlerini ve bunun sürdürülebilirliği açısından da önem arz etmekte. Bu açıdan da gelecek nesillerdeki balıkçılarımızın adeta buradaki ürünlerini koruma ve kontrolünü yapmaktayız. Tesisimiz özellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki en büyük ve tek olma özelliğinin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin içerisinde de yine bu anlamdaki tek kontrol ve denetim merkezi."