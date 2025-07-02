Manisa'dan 38 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Arasında

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2024 yılı verilerine göre " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması" listesine bu yıl Manisa'dan 38 firma girerek rekor kırdı. Şehrin ihracatına katkı sunan tüm firmaları tebrik eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisa, üretimin ve ihracatın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2024 yılı ihracat verileri açıklandı. Bu yıl Türkiye'nin "İlk 1000 İhracatçı Firması" listesine Manisa'dan 38 firma adını yazdırma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yıl listede 35 Manisalı firma yer alırken, bu yılki üç firma artışı, şehrin dış ticaret hacmindeki istikrarlı yükselişi ortaya koydu. Özellikle sanayi, tarım ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların listede yoğunlukta olması dikkat çekti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, şehrin ihracatına katkı sunan tüm firmaları tebrik ederek, "Manisa, üretimin ve ihracatın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor" dedi.

TİM'in verileri, Manisa'nın dış pazarlardaki etkinliğinin yıldan yıla arttığını gösteriyor. Özellikle yeşil enerji, elektronik üretim, tarım teknolojileri ve otomotiv yan sanayi gibi stratejik sektörlerde Manisalı firmaların yeni yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde ihracat performanslarının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. - MANİSA