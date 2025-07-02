Manisa'dan 38 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Arasında

Manisa'dan 38 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Arasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılı ihracat verilerine göre Manisa'dan 38 firma, 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması' listesine girmeyi başardı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, şehrin ihracatının artışını vurguladı ve Manisa'nın yıldız gibi parlamaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2024 yılı verilerine göre " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması" listesine bu yıl Manisa'dan 38 firma girerek rekor kırdı. Şehrin ihracatına katkı sunan tüm firmaları tebrik eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisa, üretimin ve ihracatın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2024 yılı ihracat verileri açıklandı. Bu yıl Türkiye'nin "İlk 1000 İhracatçı Firması" listesine Manisa'dan 38 firma adını yazdırma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yıl listede 35 Manisalı firma yer alırken, bu yılki üç firma artışı, şehrin dış ticaret hacmindeki istikrarlı yükselişi ortaya koydu. Özellikle sanayi, tarım ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların listede yoğunlukta olması dikkat çekti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, şehrin ihracatına katkı sunan tüm firmaları tebrik ederek, "Manisa, üretimin ve ihracatın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor" dedi.

TİM'in verileri, Manisa'nın dış pazarlardaki etkinliğinin yıldan yıla arttığını gösteriyor. Özellikle yeşil enerji, elektronik üretim, tarım teknolojileri ve otomotiv yan sanayi gibi stratejik sektörlerde Manisalı firmaların yeni yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde ihracat performanslarının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı

Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.