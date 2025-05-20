Manisa'da Kentsel Dönüşüm Projesinde İlk Etap Tamamlanıyor

Manisa'da Kentsel Dönüşüm Projesinde İlk Etap Tamamlanıyor
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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Spil Dağı eteklerindeki TOKİ konutlarındaki inşaat çalışmalarını inceledi. 685 konut ve 35 dükkanın en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceği vurgulandı.

Manisa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan ve Spil Dağı eteklerindeki 5 mahalleyi kapsayan ilk etap TOKİ konutlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 685 konut ve 35 dükkanın en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşa çalışmalarına devam eden ve 5 mahalleyi kapsayan TOKİ konutlarında incelemede bulundu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bayındırlık ve İshakçelebi Mahallerinde devam eden 685 konut ve 35 dükkan inşaatında inceleyen bulunan Murat Baybatur, yüklenici firma yetkililerinden projeye ilişkin bilgi aldı.

Milletvekili Baybatur, Bayındırlık ve İshakçelebi mahallelerinde çalışmaların hızla devam ettiğini ve kimseyi mağdur etmeden en kısa sürede yeni konutları hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

AK Parti olarak göreve geldikleri günden bu zamana kadar kentsel dönüşüm ve afetlere dayanıklı konutlar konusunda kararlılıkla çalıştıklarını belirten Baybatur, şunları söyledi: "Şehzadeler ilçemizin Bayındırlık ve İshakçelebi mahallelerinde yapımı devam eden 685 konut ve 35 dükkan inşaatında incelemelerde bulunduk. AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bu yana kentsel dönüşüm ve afetlere dayanıklı konutlar konusunda kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürdük ve bu çalışmalara ülkemizin her bölgesinde devam ediyoruz. Burada devam eden inşaat çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak, kimseyi mağdur etmeden, modern konutları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Gece gündüz demeden çalışan yüklenici firma yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zaman içerisinde buranın açılışı vatandaşlarımızla hep birlikte yapacağız. Şehrimize hayırlı olsun." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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