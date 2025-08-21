Manisa'da borsaya gelen yılın ilk kuru üzümü 3 bin 500 TL'den alındı

Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümde 2025-2026 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk kuru üzüm alım töreni gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi ilk kuru üzüm satışı, açık artırma usulüyle sembolik olarak 3 bin 500 TL'den Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende üzümün tarihten günümüze serüvenini anlatan bir video sunumu yapıldı. Daha sonra törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Bu sezon bağlarımızdaki doğuşa bakarsak 300 bin tonun üzerinde bir çekirdeksiz kuru üzüm potansiyelimiz vardı. Maalesef bunun önemli bir kısmını kaybettik. İl genelinde yapılan ilk değerlendirmelere göre tüm ürünlerde ortalama yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zarar meydana gelmiştir. Özellikle rekoltenin önemli yerine sahip olan Saruhanlı başta olmak üzere Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizde verim kaybımız daha da fazladır. Buna karşılık bu sezon yaş üzümün ağırlıklı olduğu Alaşehir, Sarıgöl ilçelerimizde kuru üzüm rekoltesi için kritik bölge olarak belirlenmiştir. Üretim, iç ticaret ve ihracat incelendiğinde sektörel kayıt raporları sistemine göre 2024-2025 sezonu 31 Ağustos'ta tamamlanacak ve 1 Eylül'den itibaren de yeni sezona başlamış olacağız. Temmuz sonu müstahsil alım tescil verilerine Manisa ve ilçeleri dahil olmak üzere tüm ticaret borsalarımızın kayıtlarına giren çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 209 bin tondur. 16 Ağustos tarihli son ihracat raporlarına göre ise gerçekleştirilen 148 bin ton ihracat ile ülkemize 529 milyon dolar kazandırılmıştır" dedi.

"Manisa var olan potansiyelini geliştirmek zorunda"

Geleneksel törenlerin bir şehrin sürdürülebilirliği ve tarihini vurgulamadaki önemine değinen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ise "Elimizdeki metaı konuşurken aynı zamanda bir şehrin bütün üretim bantlarını, yapılacak yatırımları, var olan değerlerimizi korumayı da konuşmamız gerekiyor. Biz Manisa olarak bildiğim kadarıyla 31 civarında coğrafi tescilli ürüne sahibiz. Birincisi bunun sayısını arttırmak için mücadele etmemiz lazım. Coğrafi tescili ürünlerimizin sayısını arttırırken aynı zamanda Avrupa Birliği tescili için de müracaat etmemiz lazım. Şu an Manisa Mesir Macunu AB tescilini almış durumda. Sultani üzümümüz değerlendirme aşamasında Kırkağaç kavunumuz da tescilini almış durumda. Yani bütün mücadelemizi şehrimizde yerel olarak verdiğimizi, ülkemizde ve aynı zamanda dışarıda da bu mücadeleyi tanıtım anlamında vermek zorundayız. Çünkü küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bütün insanların birbirleriyle etken bir şekilde hareket ettikleri bir coğrafyada artık sadece kendimizden sorumlu değiliz. O yüzden de Manisa var olan potansiyelini çok hızlı bir şekilde çok çarpan etkisiyle geliştirmek zorunda" diye konuştu.

Üzüm deyince akla Manisa'nın geldiğini ifade eden MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Manisa üzümü bütün Türkiye'nin hatta dünyanın pek çok ülkesinde kabul görüyor. Çeşitli vesilelerle yurtdışına gittiğimizde İtalya'da, İngiltere'de, Belçika'da kahvaltıda ve yemeklerde Manisa'nın kültürü görme mümkün. Ama biz iç tüketimi olarak bunu yeterince tükettiğimiz buna önem verdiğimiz tanıtımını yeterince yaptığımız söylenemez. Bu konuda özellikle bir tanıtım organizasyonuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Yaş üzüm ile beraber 650 milyon dolarlara varan bir ihracat potansiyeline geldik"

Üzümde dünyada alan olarak 5. sırada olduklarını kaydeden eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Rekolte olarak 7. sıradayız ama ihracatta dünyada 1. sıradayız. Yani bu elbette hem çiftçimizin, hem de tüccarımızın hem de borsamızın katkısıyla. Bu borsa niye var? Çiftçimizin alın teri yere düşmeden bir şekilde karşılığını alabilsin diye. Karşılığını alabilsin ki zarar etmesin, bu işten kar etsin ve sürekli sürdürülebilir olsun diye. Şimdi 500 milyon dolarları geçmişiz. Yaş üzüm ile beraber 650 milyon dolarlara varan bir ihracat potansiyeline geldik. Türkiye'nin ihracatında tarım ürünleri normalde sanayi ürünlerine göre kilo bazında daha az yer tutar. Ama şükür ki artık milyar dolarlarla yarışan ürünlerimiz var Türkiye'de" diye konuştu.

Alın teri döken çiftçilerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise "Çiftçilerimizin motivasyonunu artıracak bütün destekleme araçlarını maddi manevi hep iyi tutmamız lazım. Tarımın sürdürülebilirliği açısından özellikle gençlerimizin kırsal alan rehabilitasyonunda bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, kırsal üretimde çok daha iştiyak sahibi olması için neler yapmamız lazım? Her birimizin burada bütün sektörlerin burada mesai harcamaları önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sezonun ilk kuru üzümü açık artırmayla satışa çıkarıldı. Protokol üyelerinin fiyat tekliflerinin ardından, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nden Ertan Barak tarafından borsaya getirilen üzüm, Manisa Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak kilogramı 3 bin 500 TL'den satın alındı

Sezonun ilk hasadını kendisinin yaptığını ve kuru üzümü borsaya getirdiğini belirten üretici Ertan Barak, sezonun hayırlı olmasını diledi. - MANİSA