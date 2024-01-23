Manisa Büyükşehir Belediyesi Trüf Mantarı Projesi İçin Protokol İmzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, trüf mantarının Manisa'da tespit edilerek toplanabilmesi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, trüf mantarı bulacak köpeklerin yetiştirilmesi için Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışma yürüteceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan ve en pahalı yiyecekler sıralamasında ilk üçte bulunduğu belirtilen trüf mantarının Manisa'da tespit edilerek toplanabilmesi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında trüf mantarını keşfedebilecek köpeklerin yetiştirilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından çalışma başlatıldı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Köpek Eğitim ve rehabilitasyon Merkezi tarafından yürütülen 'Trüf Mantarı Projesi' kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri, merkezi ziyaret etti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi yetkililerine Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgiler verilirken aynı zamanda Trüf Mantarı Projesi'nin ön araştırması kapsamında fikir alışverişinde bulunuldu. - MANİSA