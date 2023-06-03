Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çilek Üreticilerine Malç Naylonu Dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'nun katılımıyla Köprübaşı ilçesinde düzenlenen törenle 80 çilek üreticisine üretimde kullanılacakları 80 top malç naylonu dağıtımı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya verdiği desteği tüm hızıyla sürdürüyor. Üreticilerin ürünlerinin ve gelirlerinin artmasını, ekonominin canlanması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi üreticilere desteğini sürdürüyor. Yapılan meyve fidanı, zeytin kasası, üzüm kelteri desteklerinin yanında Manisa Büyükşehir Belediyesi şimdi de üreticilere çilek üreticisine üretimde kullanılmak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla malç naylonu dağıtmaya başladı. Yüzde 75 hibe destekli olarak başlatılan malç naylonu dağıtımı Köprübaşı ilçesiyle başladı. Düzenlenen törende 80 üreticiye 80 top malç naylonu dağıtımı yapıldı.

"Büyükşehir üreticilere destek vermeye devam edecek"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere destek vermeye devam ettiklerini belirterek, yapılan törenle de çilek üreticilerine destek verdiklerini söyledi. Yılmaz Usta, Köprübaşı ilçesinde dağıtılan 80 adet, Kula ilçesinde 23 top malç naylonuna ek olarak Salihli ilçesinde 27 top malç naylonu dağıtımı yapılacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise konuşmasında, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak geçen sene 75 milyon olarak ayırmış olduğumuz kırsal kalkınmaya ayırdığımız bütçe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile 130 milyona çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 'Köylü Milletin Efendisidir' anlayışıyla çalışmalarımıza ve üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla daha önce damızlık koç dağıtımı, meyve fidanı dağıtımı, zeytin kasası, üzüm kelteri gibi desteklerde bulunduk. Planlanan programımız çereçvesinde da haftaya tekrar damızlık koç teslimlerine başlıyoruz. Buna ek olarak meyve ve sebze üretiminde kullanılan sepet dağıtımını üreticilerimize yapacağız. Ürünlerin kurutulmasında kullanılacak olan 10 milyon lira değerinde kurutma makinesi ve sergi dağıtımı yapılacak. Burada yapılan törende ise çilek üreticilerine 80 top malç naylonu dağıtımında bulunduk. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar diliyoruz" dedi.

Köprübaşı Kaymakamı Görkem Nalçacı ise kırsal kalkınmanın desteklenmesini sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu destekleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüzde 75 hibe destekli olarak verilen malç naylonlarının üretime katkı sağlayacağına inanıyorum. Üreticilerimizin de bunlardan verim alacağına inanıyorum. Elimizden gelen desteği biz de üreticilerimize vermeye devam edeceğiz. Yapılan törenin hayırlar getirmesini dileyerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar teşekkür ediyoruz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından çilek üreticilerine protokol üyeleri tarafından üreticilere malç naylonları teslim edildi.

Köprübaşı ilçesinde düzenlenen törene Köprübaşı Kaymakamı Görkem Nalçacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İlçe Tarım Müdürü Aytekin Sağıroğlu, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Başkaya, MHP İlçe Başkanvekili Yücel Mergen, AK Parti İlçe Başkanı İsa Taşer, Esnaf Odası Başkanı Sefa Uysal ve üreticiler katıldı. - MANİSA