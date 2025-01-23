Manavgat OSB'nin Tapuları Teslim Alındı: Ekonomiye Yeni Soluk

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'ne ait tapuları teslim aldıklarını belirterek, "Manavgat'ımıza hayırlı olsun. Manavgat OSB, sadece bugünün değil, geleceğin Manavgat'ını inşa etmek için atılmış tarihi bir adımdır. Bu süreç, Manavgat'ın kalkınma yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olacak" dedi.

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait parselasyon planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Niyazi Ünal, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyeleri, yeni oluşan sanayi parselleri ve hizmet alanlarına ait tapu senetlerini Manavgat Tapu Müdürlüğü'nden teslim aldı.

OSB şekillenmeye başlıyor

OSB'nin altyapı projeleri kapsamında OSB'ye ait yolların şeritvari haritalarının hazırlanması, altyapı zemin araştırma raporunun hazırlanması, altyapı uygulama projelerinin yapımı (yol, elektrik, atık su, içme, kullanma suyu, yangın suyu, grisu, yağmur suyu), metraj ve keşiflerinin hazırlanması ihalesi yapıldı. Alt yapı projelerinin tamamlanarak Bakanlıkça onaylanmasının ardından kazma vurularak alt yapı inşaat çalışmaları yapılacak. Alt yapı çalışmalarının ardından yatırımcılara parseller tahsis edilecek ve böylece işletmeler kurulmaya başlayacak.

Manavgat ekonomisi çeşitlenerek güçlenecek

Tapuların teslim alınmasının ardından bir açıklama yapan MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, OSB altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra faaliyete geçirmek istediklerini ifade etti.

Başkan Güngör, Manavgat OSB'nin hayata geçirilmesinin bölge ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Organize Sanayi Bölgemiz, Manavgat'ın ekonomik yapısına yeni bir soluk kazandıracak. Bölgenin temel sektörleri olan turizm ve tarımın yanı sıra sanayi, ticaret ve diğer sektörlerde de büyümeye katkı sağlayacak. OSB, sadece kent ekonomisini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda istihdam imkanlarını artırarak bölgemizdeki iş gücüne yeni fırsatlar sunacak" dedi.

Güngör, bu önemli projenin Manavgat'ın ekonomik çeşitliliğini artıracağını ve kenti geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacağını da sözlerine ekledi.

MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat OSB'nin hayata geçirilmesiyle birlikte bölge ekonomisinin rekabet gücünün önemli ölçüde artacağını belirtti. Güngör, "OSB sayesinde bölgeye yeni yatırımların gelmesi, ekonomik büyümeye ciddi bir ivme kazandıracak. Aynı zamanda yan sanayi dallarının gelişimi, ekonomik yapıyı çeşitlendirip daha dinamik ve güçlü bir hale getirerek, kentimizdeki ekonomik faaliyetlerin çok daha geniş bir tabana yayılmasını sağlayacak. Bu gelişmeler, Manavgat'ı sürdürülebilir bir kalkınma modeliyle geleceğe taşımamızda büyük bir rol oynayacak" dedi.

OSB hem turizme hem de tarıma katkı sağlayacak

Güngör, turizm ve tarım ağırlıklı olan bölge ekonomisi için Manavgat OSB'nin önemine dikkat çekti. Güngör, tarım ürünlerinin işlenmesi için kurulacak tesisler sayesinde turizm sektörüne daha kaliteli ürünlerin daha uygun maliyetlerle sunulabileceğini belirtti. Güngör, "Bölgede yetiştirilen tarım ürünleri, OSB'de işlenerek hem maliyet avantajı sağlayacak hem de daha yüksek kaliteyle turizm sektörüne sunulacak. Bu durum, tarım sektörünün ürün değerini artırırken, turizm sektörüne de ekonomik bir katkı sağlayacak. Böylece OSB, Manavgat'ın ekonomik büyümesine ve gelişmesine çok ciddi bir ivme kazandıracaktır" dedi.

Manavgat OSB'nin istihdama da büyük katkılar sağlayacağını vurgulayan Güngör, "OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede binlerce insan için 12 ay süren istihdam imkanları doğacak. Bu da Manavgat'taki sosyal refah seviyesinin yükselmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA