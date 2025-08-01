Manavgat OSB Kümelenme Potansiyelinin Belirlenmesi" ve "OSB'de Yer Alacak Katma Değerli Sektörlerin Değerlendirilmesi" amacıyla Manavgat OSB Kümelenme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kümelenme Çalıştayı, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Çalıştaya MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin GÜNGÖR, OSB Yönetimi, sanayi sektöründe yer alan iş insanları katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın turizm, tarım ve ticaretteki sürdürülebilir büyümesi için sanayi altyapısının güçlendirilmesi, üretimin çeşitlendirilmesi ve katma değerin artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Güngör, Manavgat'ın sadece turizmiyle değil; tarımı, ticareti ve girişimci ruhuyla da gelişen ve güçlenen bir kent olduğuna dikkat çekti. Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, OSB çatısı altında faaliyet gösterecek sektörlerin belirlenmesi, iş birliği alanlarının tespiti ve kümelenme potansiyelinin ortaya çıkarılması adına önemli bir çalıştay yapıyoruz. Bu çalıştayın Manavgat'ın sanayi yolculuğuna güçlü bir yön vereceğine inanıyorum. Manavgat'ın güçlü bir sanayi geleceğini hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımla, çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Güngör, OSB'nin Manavgat'ın ekonomik gelişiminde kritik bir rol oynayacağını belirterek, bölgedeki üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte kentin sanayide de söz sahibi olacağını ifade etti.

Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu ve Dr. Hamza Kocatepe'nin konuşmacı olduğu çalıştayda; "Manavgat İçin Bölgesel Kalkınma ve Akıllı Uzmanlaşma", "Manavgat OSB Kümelenme Potansiyelinin Belirlenmesi" ve "OSB'de Yer Alacak Katma Değerli Sektörlerin Değerlendirilmesi" başlıkları ele alındı.

Ayrıca OSB'lere yönelik devlet destekleri ve teşvik mekanizmaları hakkında da kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

Toplantı sonunda çalıştayda geçen konuların analiz edilmesi amacıyla katılımcılarla anket yapıldı. - ANTALYA