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Malatya ekonomi haberi | Malatya Ticaret Borsası

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Malatya ekonomi haberi | Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberine göre Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 126,19 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 126,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg103,25126,19
1 No'lu şekerpare kayısıKg111,32111,32
Kesilmiş kuru kayısıKg89,6889,68

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

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